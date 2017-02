Endlich wird die Scheune beachtet

Eröffnung Suteria

Am Mittwoch eröffnete im Erdgeschoss der umgebauten Bärenscheune die Confiserie und das Café der Solothurner Suteria Chocolata AG. Geschäftsführer ist Markus Härdi. Er leitet ein Team von aktuell sechs Personen. Die Cafeteria wirkt hell und ist modern eingerichtet. Ein Blickfang ist der Pavillon aus Holzbalken, der sich vom Eingang her wie ein chaletförmiger Tunnel in die Tiefe des Ladens hinein erstreckt. Drinnen werden achtzig Sitzplätze angeboten. Im geplanten Aussenbereich sollen es sechzig sein. Die Suteria ist bekannt für ihre original Solothurner Torte. Auch am Standort in Olten gibt es eine ortsbezogene Tortenvariation. Für Langenthal jedoch sei vorderhand keine eigene Kreation geplant, verrät Geschäftsleiter Michael Brüderli. Dafür solle es eine Schokoladenspezialität geben. Die Lancierung erfolge am kommenden Montag. Die Suteria hat auch an Wochenenden geöffnet. An Sonn- und Feiertagen grundsätzlich von 9 bis 17 Uhr.