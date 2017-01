Eiszeit jetzt auch unter freiem Himmel

In Aarwangen beginnt der Spass heute Abend. Seit 28. Dezember laufen die Vorbereitungen auf dem Kiesplatz am Waldrand bereits auf Hochtouren. «Wir wollten das Feld nicht zu früh freigeben, weil es sonst kaputtgeht», sagt Verena Hügi vom Verein Natureisbahn Mumenthal, der jeweils in tage- und nächtelanger Fronarbeit das Eisfeld herrichtet. Jetzt aber sei der Zeitpunkt gekommen. Tagtäglich wird die Aarwangerin am Nachmittag nun wieder vor Ort sein, um die Kinder mit heissen Getränken zu versorgen und ihnen die nötige Ausrüstung zu vermieten, ehe die Vereinskollegen zur ersten Eisreinigung ansetzen für den Abendbetrieb.

Bereits seit gestern Nachmittag geöffnet ist die Natureisbahn im Roggwiler Muniacker. Die ganze Nacht seien sie im Einsatz gestanden, um das Eis fertig zu präparieren, sagt Eismeister Philipp Steiner. Die Eisfelder in Roggwil und Aarwangen sind täglich bis um 22 Uhr geöffnet. (khl)