Eine weitere Wohnung entsteht, wo früher die Post zu Hause war

Noch vor einem Jahr wurden in der Poststelle in Wynau Kunden bedient. Doch wie in vielen Dörfern im Oberaargau gehört dies der Vergangenheit an (wir berichteten). In Wynau verlagerte die Post im vergangenen Sommer einen Teil ihrer Dienstleistung in den Volg-Laden.

Nun wollen die Grundeigen­tümer, Bequir und Dyke Kameraj, gemäss einer Baupublikation im «Anzeiger Region Langenthal» in die Räume der ehe­maligen Postverwaltung an der Poststrasse 1 eine 95,5 Quadratmeter grosse 4½-Zimmer-Wohnung einbauen. Gemäss den aufge­legten Unterlagen belaufen sich die Baukosten auf 165'000 Franken. Im Haus gibt es bereits eine 3- und eine 4-Zimmer-Wohnung.

Das Baugesuch für den Umbau und die Umnutzung in eine Wohnung liegt noch bis zum 27. Fe­bruar auf der Gemeindeverwaltung in Wynau auf. (iba)