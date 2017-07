Ein wenig lila Provence

Es sieht fast ein bisschen kitschig aus. So schön beleuchtet die Abendsonne das Himmelbett. Die weissen Tücher bauschen sich im Wind, und die Bienen summen um die lila Blumen, die gleich daneben wachsen. Moment? Doch, doch, richtig gelesen: Diese Schlafgelegenheit steht an einem speziellen Ort, nämlich mitten in einem Lavendelfeld, unter freiem Himmel. Das Tausendsternhotel, wie sie es selbst nennt, ist die Idee von Helen Wegmüller. Sie und ihr Mann Markus, zusammen mit ihren drei Kindern, bewirtschaften einen Bauernhof etwas abseits von Kleindietwil auf einem Hügel. Auf rund zehn Aren, etwas grösser als ein Gemüsegarten, blüht hier der Lavendel.

Ein ganzes Paket

«Wir haben bereits 2008 Lavendel angesetzt», erzählt Helen Wegmüller. Das werde von Hand gemacht, genauso wie die Unkrautbekämpfung. Denn Herbizide können keine gespritzt werden, sonst würde es den Lavendel auch gleich wegputzen. Ein ziemlicher Aufwand also, der sich aber lohnt: Mitte Juni bis Ende Juli blüht das Feld wunderschön. Ende Juli werden die Blüten geschnitten und danach an die Firma Suissessences in Wangen an der Aare verkauft.

Die machen daraus duftende Salben, Duschgel und Öle. Jedenfalls hat die Familie das bis anhin so gemacht. Nun mussten aber heuer die alten Stauden, die langsam verholzten, ersetzt werden. «Bis die jungen Pflanzen genügend gewachsen sind, produzieren wir nicht ausreichend Blüten, um liefern zu können. Also überlegten wir uns, wie wir das sonst vermarkten wollen», so Helen Wegmüller.

Neben den kleinen jungen Stauden, die noch etwas kümmerlich aussehen, liessen Wegmüllers ein Fleckchen Lavendel stehen, der jetzt in voller Blüte steht. Dort können Besucher den Lavendel selber schneiden und so ein bisschen Provence mit nach Hause nehmen. Oder sie buchen ein Fotoshooting mitten im lila Meer, als besondere Location.

Als gelernte Tourismusfachfrau grübelte Helen Wegmüller aber noch weiter und stellte ein ganzes ­Angebotspaket zusammen: eine Übernachtung im Himmelbett auf dem Feld, Begrüssungsapéro, Abendessen und reichhaltiges Bure-Zmorge inbegriffen. Sollte es plötzlich regnen oder etwas zu kalt oder anderweitig ungemütlich werden, steht den Gästen ein umgebauter Wagen zur Verfügung. Der ist wie ein Wohnzimmer eingerichtet und hat ein Sofa, das man zur Not in ein Bett am Schärmen umfunktionieren kann.

Präsentiert sich in voller Blüte: Das Lavendelfeld in Kleindietwil. Bild: Olaf Nörrenberg

Essen bei der Familie

«Zuerst dachte ich, die Idee sei verrückt. Doch dann fanden Freunde, wir sollten das unbedingt machen», erzählt Helen Wegmüller. Seit diesem Sommer steht nun also das Bett auf einem Holzpodest auf dem Feld. Unterstützung bei der Umsetzung erhielt sie von ihrem Mann Markus. «Er hat ebenfalls Feuer gefangen und steht nun voll hinter dem Projekt. Das ist mir wichtig», so die 36-Jährige. Der Agrotourismus ist aber ihr Metier, und sie betreut auch die Gäste. «Das habe ich mir schon lange gewünscht: Ein solches Angebot für uns aufzuziehen und nicht immer nur für den Arbeitgeber», sagt sie.

Dass sie gern Gäste bewirtet, merkt man ihr an: Offen, unkompliziert, bietet sie sogleich das Du und ein Glas Wasser an. Das Abendessen, das im Übernachtungsangebot inbegriffen ist, darf man mit der Familie zusammen an deren Tisch essen. «Wenn man denn mag. Das wird mit unseren drei Kindern sicher ein Erlebnis», sagt Helen Wegmüller und lacht. Sie kommt gern mit den Leuten ins Gespräch und findet es schön, wenn sie dem einen oder der anderen einige Abläufe in der Landwirtschaft erklären und zeigen kann.

Ihr sei auch wichtig, dass die aufgetischten Produkte aus der Region kommen, am besten noch vom eigenen Hof. Den Frühstückszopf will sie selber machen, genauso wie die Marmelade dazu. «Ich bin stolz, wenn ich unsere eigenen Produkte servieren darf. Die Reaktionen der Gäste sind dann der schönste Lohn für die Arbeit», meint sie. Dafür leistet die Bäuerin und Hausfrau, die nebenbei noch 20 Prozent bei Pro Regio Huttwil arbeitet, gern einen Mehraufwand.

Die erste Buchung

Der Agrotourismus ist aber nicht nur ein Hobby. Er soll dereinst ein stabiles Standbein des Betriebs werden. Denn der Hof ist klein und reicht schlecht dafür aus, eine fünfköpfige Familie zu ernähren, wie Helen Wegmüller sagt. Umso mehr freut sie sich, dass bereits die erste Buchung eingegangen ist. «Eigentlich wollten wir heuer erst ganz viel Werbung machen, damit wir dann nächstes Jahr voll durchstarten können. Jetzt sind bereits interessierte Leute auf uns aufmerksam geworden», sagt sie zufrieden.

Nächste Woche werden nun die ersten Besucher im Lavendel übernachten. «Ich bin ­gespannt, wie es laufen wird», meint die Gastgeberin. Und sagt lachend: «Vorher müssen wir aber unbedingt noch selber probeliegen.» (Berner Zeitung)