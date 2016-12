Ein Örgeler auf seiner Traumreise

«Grossartig, authentisch, berührend»: die Besucher der Vor­premiere im Langenthaler Kino Scala zeigen sich durchwegs begeistert. Der Film von Barbara Frauchiger und Bänz Friedli dokumentiert das Abenteuer von Werner und Susi Aeschbacher, wie sie sich ohne Berührungsängste, mit Humor und stoischer Ruhe in das Fremde einlassen. Sie sind unterwegs im Süden der USA, dort wo das Cajun- und Zydeco-Akkordeon den Takt angibt. Untermalt wird das musikalische Roadmovie mit einmaligen Bildern von Naturschönheiten.

«Musik ist eine universelle Sprache, wenn man die richtigen ‹Chnöpfli› drückt», begrüsste Markus Wicker, Redaktionsleiter Musik SRF, das Publikum. Darunter die in Langenthal aufgewachsene Musikwissenschafterin Brigitte Bachmann-Geiser. «Werner Aeschbachers Musik hat Weltformat. Ohne ihn gäbe es das ‹Langnauerli› nicht mehr», hält sie fest. Exakt dieses einreihige Örgeli kommt dem Zydeco-Akkordeon sehr nahe.

Film ab

Weil sich Werner Aeschbacher kurz vor dem Abflug einer Herzoperation unterziehen lassen musste, verzögerte sich die Reise um ein Jahr. Einfühlsam wird seine Angst, die Musik, seinen Lebensinhalt zu verlieren, dargestellt. Ebenso die Freude, als es im Februar dieses Jahres doch noch klappt.

Mit 71 Jahren erfüllt sich der Traum von Werner Aeschbacher. Zu Beginn des Filmes steht er im Napfgebiet an der Emme, wo er als Bub aus Eggiwil oft hinkam. Heute lebt er mit seiner Frau Susi und rund 100 Örgeli in Bützberg. Im Gletti- und Übungsraum restauriert er die Instrumente. Die wertvollen «Nussbaumer» bewahrt er im Schlafzimmer auf.

«Bilder sind mein Notizbuch. Wenn ich spiele, erlebe ich alles nochmals.»

Werner Aeschbacher

«Die hei echli es angers Temperament», meint der bedächtige Emmentaler, als er mitten im wilden Fastnachtstreiben des Mardi gras in Louisiana eintrifft. Er mischt sich unter die Menge, knipst Fotos und isst kreolische Hühnersuppe. In Louisiana liegt Musik in der Luft – überall. Das ist auch eine Herausforderung für Tontechniker Hannes Wulf, der sich freut, den Film für einmal im Dolby Tonsystem zu geniessen.

Ein endlos langer Güterzug

Ein endlos langer Güterzug fährt ins Herz des Landes, wo das Cajun den Ton angibt, die scharfen Mahlzeiten grosszügig portioniert sind und viel musiziert wird – mit Fideln, Gitarren, Akkordeons und Perkussion. In Louisiana haben sich die französisch sprechenden «Acadiens» angesiedelt, als sie aus dem heutigen Kanada vertrieben wurden.

Im Café «Joie de vivre» sitzt Werner Aeschbacher zusammen mit 30 Musikern im Kreis. Der Akkordeonist gibt den Takt an und alle stimmen ein. Es wird getanzt, gelacht und gesungen. Die Leute sind arm, aber reich an Lebensfreude.

Auf «Sumpftour»

Dokumentiert wird auch der Besuch bei Larry Miller. «Oh, là, là», sagt der berühmte Cajun-Akkordeonbauer, als er das Schwyzerörgeli bewundert, während Werner Aeschbacher erstmals auf einem Cajun-Akkordeon spielt. Anderntags geht es mit einem Boot auf «Sumpftour». Den Kameramännern gelingt es, die mystische Stimmung und das spezielle Licht auf Louisianas Sümpfen einzufangen.

«Wir sind mit Werner befreundet, seit er auf unserer Hochzeit gespielt hat», erklärt Bänz Friedli, der als Kenner der Szene die sechstägige Reise minutiös recherchiert und vorbereitet hat. «Ein Film über diese Musikerpersönlichkeit und die erstmalige Zusammenarbeit mit meiner Frau als Regie war eine schöne Erfahrung.»

Ein stilles Genie

«Bilder sind mein Notenbuch. Wenn ich spiele, erlebe ich alles nochmals», erzählt Aeschbacher, als er im Hotelzimmer die typische Zugspfeife in eine Komposition integriert. «Das hat uns sehr berührt, als Werner das Erlebte schon musikalisch umsetzte», sagt Regisseurin Barbara Frauchiger, die auch als Übersetzerin fungierte, und sich erinnert, wie Werner Aeschbacher sich im Tankstellenshop mit «Grazie mille» bedankte und Sid Williams spontan antwortete: «God bless you too!»

Kaum zurück in der Schweiz, ersteht Werner Aeschbacher ein «Bon Tee»-Akkordeon. Gebaut von niemand Geringerem als Larry Miller. Auf diesem spielt er den Kinobesuchern in Langenthal zuerst Cajun-Musik und dann ein traditionelles Schwyzerörgeli­stück.

Ausstrahlung auf SRF 1:Montag, 26. Dezember 2016, 18.10 Uhr. (Berner Zeitung)