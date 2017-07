Die alte Halle ist zurück im Spiel

Kunsteisbahn AG

Neue Sitzplätze im Gästesektor

Nach Investitionen in den Brandschutz oder den Sponsorenbereich in den letzten Jahren stehen in der Schorenhalle weitere Neuerungen auch auf die neue Saison hin an. So wird ­aktuell die Medientribüne vergrössert und hinter der Stadionuhr ein Regieraum eingerichtet, der vor allem auch den Bedingungen der TV-Partner Rechnung tragen soll. Im Eingangsbereich an der Dorfgasse wird anstelle der heutigen Zeltlösung eine fixe Überdachung angestrebt.



Die einschneidendste Neuerung dürfte aber die Erweiterung der Sitzplätze sein: Die Schorenhalle verfüge heute über den grössten Gästesektor überhaupt in der Nationalliga B, was nicht zuletzt einen hohen Sicherheitsaufwand zur Folge habe, informierte gestern KEB-Geschäftsführer Rudolf Minder. Die ganze nordöstliche Hälfte des Gästesektors soll deshalb nun neuen Sitzplätzen weichen. Das hat eine Verkleinerung der Gesamtbesucherplätze zur Folge: Statt 4500 werden künftig noch 4200 Fans Platz haben im Eisstadion.



Eine grössere Investition steht bei der Hallenbetreiberin dann im nächsten Jahr an: Wie der KEB-Geschäftsführer weiter informierte, müssen 2018 auf Geheiss der Nationalliga die 40-jährigen Banden ersetzt werden.



Die anstehenden Neuerungen würden allesamt über die laufende Rechnung der KEB finanziert, so Rudolf Minder. So oder so müsse immer wieder gut abgewogen werden, was man in die bestehende Infrastruktur noch investiere. Auch er ist deshalb froh, dass nun bald feststehen soll, wie es mit der Eissportinfrastruktur weitergeht in Langenthal.