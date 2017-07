Die Weinhalle lebt wieder

Der Zigarrenrauch legt sich zäh auf die Bartheke, die Augen brennen, der Platz ist knapp. Aus ­heutiger Sicht wohl kaum das gesündeste Umfeld. Doch drinnen hockt ein jeder, der etwas zu erzählen oder zu plagieren hat. Erinnerungen aus der Spanischen Weinhalle, die weit weg scheinen. Anstatt den Status einer leben­digen Langenthaler Stammbeiz zu haben, sieht das Lokal an der Bahnhofstrasse derzeit verwaist aus.Seit Ende April ist bekannt, dass Gastronomin Pia Affentranger-Gerqina per Ende August das Handtuch wirft. In letzter Zeit blieb das Lokal gleich ganz geschlossen. Lange war unklar, wie es mit dem «James», wie die Weinhalle auch genannt wird, weitergeht. Bis heute.

Eröffnung im September

Das Geheimnis ist gelüftet: Gaby Ambühl und René Marti übernehmen das Lokal ab Anfang September. Die beiden Wirte haben bereits das Restaurant Braui wieder zum Laufen gebracht. Es ist nicht so, dass es Ambühl und Marti dort langweilig geworden wäre. Im Gegenteil: Gerade an Wochenenden seien sie sehr gut ausgelastet und hätten oft keinen Platz mehr. Aber die Spanische Weinhalle geschlossen zu sehen, nein, das gehe nicht. «Es tut mir im Herzen weh, wenn dieses Traditionslokal leer steht», sagt Marti. «Das ‹James› muss einfach laufen.» Er und Ambühl sprechen denn auch von einer Herzensangelegenheit, die sie zur Übernahme angetrieben hat.

Über die Stadtgrenze bekannt

Kurz nachdem diese Zeitung Ende April den Abgang der bisherigen Wirtin verkündete, kontaktierten Ambühl und Marti den Immobilienverwalter der Spanischen Weinhalle. Von da an ging es Schritt für Schritt vorwärts. Seit letzter Woche ist die Übernahme rechtlich besiegelt. «Alles hat sich wie ein Puzzle zusammengefügt», sagt Marti, der weiterhin Herr über das Bierhaus sein wird. Ambühl indes führt künftig das «James» als eigenständige Firma.

Ihr Ziel: das Lokal wieder zu dem Langenthaler Treffpunkt zu machen. Die Spanische Weinhalle gilt als eine der ältesten noch existierenden ihrer Art in der Schweiz. Entsprechend möchten die neuen Besitzer auch viele spanische Weine ausschenken. Ambühl und Marti, die kürzlich nach Barcelona reisten und dort die eine oder andere Tapasbar besuchten, wollen zwar kleine spanische Spezialitäten im «James» auftischen, aber keine grossen Mahlzeiten anbieten. Dafür sei der Platz zu knapp.

Das «James» erhielt seinen ­Namen ursprünglich von Jamie, dem katalanischen Ehemann der Wirtin Hedwig Romagosa, die das Lokal von 1940 bis 1974 führte. Als «Maison» ist die Beiz zudem bei Schriftsteller Pedro Lenz und seinem berühmten «Der Goalie bin ig» in die Literaturgeschichte eingegangen. Ein bisschen nationaler Ruhm in der Provinz.

Vom Stapi bis zur Clique

Noch steht der genaue Eröffnungstermin im September nicht fest, dafür aber schon die Öffnungszeiten: Von Dienstag bis Donnerstag soll die Weinhalle zwischen 16 und 24 Uhr ihre Tür öffnen, freitags und samstags jeweils von 10 bis 2 Uhr morgens. Am Sonntag und am Montag bleibt das Lokal vorerst geschlossen. «Wir sind aber flexibel und können die Zeiten nach Bedürfnis erweitern», sagt Ambühl.

Als Stammbeiz soll die Spanische Weinhalle erneut eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben Langenthals spielen. Die Braui-Wirte hoffen, künftig Jung und Alt anzuziehen. Oder wie es Marti sagt: «Vom Stapi bis zur Fasnachtsclique wollen wir alle hier haben.» Damit das von aussen unscheinbare Lokal wieder zum Bersten voll wird, mit einer gelösten Atmosphäre und guten Gesprächen. Nur diesmal halt ohne Zigarrenrauch.

(Berner Zeitung)