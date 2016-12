Die WVGO kontert mit Fragen

Die Wasserfrage bewegt die Gemüter in Obersteckholz schon längere Zeit. Nach über eineinhalb Jahren erfolgloser Verhandlungen mit der Wasserversorgungsgenossenschaft (WVGO) wisse der Gemeinderat nicht mehr, in welche Richtung er weiter vorgehen solle, stellte der Obersteckholzer Gemeindepräsident Heinrich Jörg letzte Woche an der Gemeindeversammlung fest.

Deshalb unterbreitete der Gemeinderat den Stimmberechtigten zwei Vorschläge zum weiteren Vorgehen. Mit deutlicher Mehrheit sprachen sich die anwesenden Einwohner für die Variante des Gemeinderates aus, die vorsieht, dass die WVGO der Gemeinde ihr Leitungsnetz und damit ihren öffentlichen Versorgungsauftrag abtritt, das Wasser jedoch nach wie vor liefern kann.

Fakten präsentieren können

Nun stellt sich die Frage: Wie reagiert die WVGO auf den Entscheid der Gemeindeversammlung? Sie seien durchaus für Gespräche mit der Gemeinde bereit, sagen die Vorstandsmitglieder Markus Steffen, Thomas Nieder­hauser und Marc Ammann. Wie Gemeindepräsident Heinrich Jörg an der Gemeindeversammlung informierte, soll ein Gespräch im Januar im Beisein des Regierungsstatthalters stattfinden. Die Genossenschafter halten jedoch fest: «Allerdings benötigen wir einen unparteiischen Mediator.»

«Wie der Gemeinderat zum Wohl der Einwohner setzen wir uns zum Wohl unserer Genossenschafter ein.»Thomas Niederhauser

Sekretär WVGO

Zudem bereite der Vorstand die Geschäfte vor. Oberstes Organ der WVGO sei die Generalversammlung. Ohne die Antworten, welche die Gemeinde der Wassergenossenschaft noch schulde, könne jedoch keine Versammlung einberufen werden. «Wir müssen unseren Genossenschaftern Fakten präsentieren können», sagt Präsident Markus Steffen.

So wolle die WVGO vor einem Entscheid zum weiteren Vorgehen erst wissen, wie der zu erwartende Wasserpreis pro Quadratmeter nach einer Übertragung des Versorgungsauftrags und der Leitungen an die Gemeinde aussehen würde.

Leitungen behalten

Der Genossenschaftsvorstand kritisiert zudem die Konsultativabstimmung. «Damit hat die Gemeindeversammlung über privates Eigentum abgestimmt», sagt Markus Steffen. Man versuche wohl, Druck auf die Wassergenossenschaft auszuüben. Dabei sei die WVGO grundsätzlich bereit, ihren öffentlichen Versorgungsauftrag an die Gemeinde abzutreten, allerdings mit der Bedingung, dass die Leitungen weiterhin im Eigentum der WVGO verbleiben. Der Vorstand könne sich auch vorstellen, die Leitungen im Nutzungsrecht an die Gemeinde auf eine bestimmte Zeit zur Verfügung zu stellen, so Niederhauser.

«Wir sind eine private Wassergenossenschaft, die einen öffentlichen Versorgungsauftrag erfüllt. Unsere Vertragspartnerin ist die Gemeinde Obersteckholz», sagt Vizepräsident Marc Ammann. Deshalb müsse die Wasserfrage – die schon seit Jahrzehnten in der Gemeinde zu Diskussionen führe – zuerst gemeindeintern gelöst werden, bevor Dritte beigezogen würden.

Fusion als Druckmittel

Dass der Gemeinderat die Wasserfrage mit den Fusionsverhandlungen verbindet, erachtet Ammann als Druckmittel. Allerdings hat auch die Stadt längst deutlich gemacht, dass es ohne eine einheitliche Wasserversorgung keine Fusion mit Langenthal gibt.

An der Gemeindeversammlung wurde der WVGO dennoch vorgeworfen, die Verhandlungen zu blockieren, um eine Fusion zu verhindern. Dies verneinen die drei Vorstandsmitglieder vehement. «Wie der Gemeinderat zum Wohl der Einwohner setzen wir uns zum Wohl unserer Genossenschafter ein», sagt Niederhauser.

(Berner Zeitung)