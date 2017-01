Die Restessbar wird rege genutzt

«Bis jetzt mussten wir noch nichts wegwerfen, sämtliche Reste wurden in andere Hände weitergegeben», freut sich Nicole Baumann. Vor sechs Wochen eröffnete sie mit ihrem mittlerweile zwanzigköpfigen Helferteam die Restessbar an der Langenthaler Käsereistrasse. Mit dem Projekt sagen die Freiwilligen der Lebensmittelverschwendung in der Region den Kampf an.

Und dies mit Erfolg: Das An­gebot wird rege genutzt. Über fünfzig Personen hätten bei ihr bereits den Zugangscode zur Rest­essbar angefordert, sagt Baumann. «Wenn ich jeweils auf Facebook informiere, dass wieder Esswaren abgegeben wurden, sind sie am nächsten Tag meist schon weg», so die Initiantin.

50 Kilogramm Kartoffeln

Mehrmals pro Woche liegen Brote von der Bäckerei-Konditorei Partl sowie vom Hofladen der Familie Sollberger in Bleienbach bereit. Aus der Gastronomie bekommt das Restessbar-Team Unterstützung vom Langenthaler Restaurant La Piazzetta.

Die Hauptlieferanten sind jedoch Privatpersonen. Diese füllen die Restessbar mit vielerlei Ess- und Trinkbarem wie Backwaren, Gemüse, Tee oder Ketch­up. Beliebt sei auch das Tierfutter, welches gelegentlich abgegeben werde, so Baumann.

Mitte Dezember habe jemand bei einer Bauernfamilie aus Seeberg 50 Kilogramm Kartoffeln, welche die Qualitätsanforderungen nicht erfüllten, gekauft und vorbeigebracht, sagt sie.

Nach den Feiertagen hätte sie jedoch mehr Lebensmittel in der Restessbar erwartet, sagt die ­Initiantin. Mit wenigen Ausnahmen wie Weihnachtsgüezi habe sie überraschenderweise keine Überbleibsel vom Festtagsschmaus gesehen. «Da aber jeden Tag jemand anderes von uns einen Kontrollgang macht, kann ich das nicht genau eruieren», sagt sie. (Berner Zeitung)