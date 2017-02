Die Lösung lag quasi vor der Haustür

Fast zwei Jahre hat der Gemeinnützige Frauenverein Aarwangen nach einem neuen Standort gesucht für seine Brockenstube. Weil das Bahnhofareal überbaut wird und das ehemalige Gemeindemagazin dem Neubau weichen wird, kann er an diesem heutigen Standort nicht bleiben. Zwar hat sich mit dem Pilzhüsli schon im Herbst 2015 eine Lösung abgezeichnet. Die Mitgliederversammlung hatte dem Umzug schon zugestimmt, und die Finanzierung war mit einem neuen Betriebskonzept so weit sichergestellt. Doch bereits wenige Monate später wurden die Pläne wieder über den Haufen geworfen – weil es für die Umsetzung des neuen Konzepts mit verlängerten Öffnungszeiten schlicht an den nötigen Helferinnen fehlte (wir berichteten).

Neues Team am Start

Diese Probleme sind Schnee von gestern. Inzwischen habe sich ein neues Team mit insgesamt 19 Helferinnen gebildet, sagt Patrizia Schneider, Vizepräsidentin des Frauenvereins und zuständig für dessen Brockenstube. Und im ehemaligen Landi-Gebäude an der Riedgasse haben die Frauen auch ein neues Lokal für ihren Betrieb gefunden. Dort, in den beiden Stockwerken oberhalb des heutigen Prima-Ladens, werden sie am 8. April ihre neue Brockenstube eröffnen. Der Vertrag ist bereits unterzeichnet.

Die Liegenschaft sei ideal, verweist Patrizia Schneider nicht nur auf die guten Mietkonditionen. Zwar stehe ihnen etwas weniger Fläche zur Verfügung als im alten Magazin. Aber die Räume seien immer noch gross. Auch Parkplätze sind vorhanden. Für schwere Waren können die Frauen auf den vorhandenen Lift im Gebäude zurückgreifen. Über die Rampe wird die Brockenstube aber ebenso durch einen separaten Eingang zugänglich sein.

Auch was den eigentlichen Umzug betrifft – erfolgen soll er ab dem 20. März –, bietet der neue Standort Vorteile: Auf der anderen Seite der Gleise liegt er auf dem Bahnhofplatz nur einen Katzensprung vom alten Magazin entfernt. (Langenthaler Tagblatt)