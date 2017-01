Die Freude an den Tieren vermitteln

An den Wochenenden steht sie jeweils früh im Morgengrauen auf und geht den Berg hinauf. Mit dabei hat sie ihre Kamera, mit der sie die Juragämsen festhalten will. Die gebürtige Langenthalerin wohnt seit sechs Jahren mit ihrem Ehemann und den beiden Söhnen im Weier oberhalb von Niederbipp. «Zuvor haben wir in Luzern gewohnt, aber wir suchten etwas auf dem Land», erklärt Bettina Riser. Nun lebt die Familie in einem wunderschönen, umgebauten Bauernhaus mit direktem Blick in die Jurahänge. Die Leidenschaft für das Gebirge brenne schon von Kindesbeinen an in ihr. «Die Gotte meines Vaters lebte in der hinteren Jura­kette, und wir besuchten sie oft», sagt die 47-Jährige.

Die Leichtfüssigkeit fasziniert

Bettina Riser ist ein Bewegungsmensch und hält sich gerne in der freien Natur auf. Sie geht wandern, walken oder auch biken. Auf ihren Touren am Berg begegnet sie regelmässig den scheuen und athletischen Tieren. Diese seien Menschen gewohnt. Wenn man sich ruhig verhalte und sich ihnen nicht zu sehr nähere, liessen sich die Tiere nicht so schnell aus der Ruhe bringen. «Vielen Leuten ist nicht bewusst, dass es nicht nur in den Alpen, sondern auch in unserer Gegend Gämsen gibt», so die Niederbipperin.

Im oberaargauischen Jura leben gleich mehrere Dutzend Tiere. An den ‹Gemschi› würden sie vor allem die leichtfüssigen Bewegungen faszinieren. «Ich bin früher selber geklettert, und wir Menschen sind ja so schwerfällig. Die Gämsen hingegen sind sehr beweglich und athletisch», sagt die Naturnärrin nachdenklich. Sie erinnert sich an eine Wandertour mit einer Freundin, die einige Jahre zurückliegt. «Wir kamen kaputt und schwerfällig im strömenden Regen den Berg hinauf, und der Hüttenwart nahm uns mit den Worten ‹Ihr geht wie die Gämsen› in Empfang. Das ist doch ein sehr schönes Kompliment», sagt Bettina Riser schmunzelnd.

Die Niederbipperin freut sich, dass sie ihre beiden Söhne im Alter von 8 und 10 Jahren mit der Begeisterung für die Gämsen anstecken konnte. «Wir sind oft als Familie am Berg unterwegs», schwärmt sie. Ihr Mann Konrad Fuchs präzisiert, sie sei mit Abstand am meisten draussen unterwegs.

Das Schreiben im Blut

Seit 15 Jahren arbeitet die Niederbipperin als Protokollführerin bei den Parlamentsdiensten im Bundeshaus. Sie liebe das Schreiben und ihren Beruf sehr, hält Riser fest. Das Flair für die Sprache sei ihr von ihrem Vater in die Wiege gelegt worden. «Aber beruflich etwas daraus zu machen, habe ich mir nie überlegt», sagt die Protokollführerin im Nachhinein. Ursprünglich hat sie das Lehrerseminar in Langenthal besucht und später noch die Hotelfachschule absolviert. Erst durch eine zufällige Begegnung mit einem Protokollführer ist sie auf die aussergewöhnliche Tätigkeit gestossen und hat schliesslich ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht.

Aufgrund ihres Berufes und ihrer Leidenschaft für den Jura und die athletischen Tiere wurde sie 2015 von Daniel Gaba­rell, dem Redaktionsleiter des Oberaargauer Jahrbuchs, angefragt, ob sie nicht einen Beitrag über die aussergewöhnlichen Tiere und ihren Lebensraum verfassen möchte. Sie musste sich zuerst überlegen, ob sie sich wirklich an so einen grossen Artikel heranwagen möchte. «In meinem Beruf ist klar vorgegeben, was in den Protokollen enthalten sein muss. Wir haben den Auftrag, möglichst nahe an den Aussagen der Politiker dranzubleiben. Nun war ich völlig frei und zunächst etwas überfordert», berichtet Bettina Riser.

Für ihren Aufsatz im Oberaargauer Jahrbuch musste sie sich ein Expertenwissen über die Tiere aneignen. «Ich hatte sie zwar schon jahrelang beobachtet, doch ein fundiertes Wissen hatte ich noch nicht», erklärt die 47-Jährige. Also setzte sie sich in die Bibliothek sowie an ihren Computer und traf sich mit einem Wildhüter und einem Experten der Fachstelle Jagd des Kantons Solothurn.

Die Streifzüge mit den Experten seien sehr spannend und lehrreich gewesen. «Ich nehme die Dinge nun bewusster wahr», erklärt Bettina Riser. Entstanden ist schliesslich ein berührender und interessanter Artikel über die Juragämsen. «Mir war es wichtig, meine Emotionen zu vermitteln und bei den Lesern die Freude am Jura und an der Natur zu wecken», erklärt die Niederbipperin begeistert. (Berner Zeitung)