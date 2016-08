Die EVP Langenthal hat sich gut aufgestellt

Vor 16 Jahren ging sie als Siegerin aus den Gemeindewahlen hervor: Damals erreichte die Evangelische Volkspartei in Langenthal Fraktionsstärke und konnte ihre Sitzzahl auf vier verdoppeln. Vier Jahre später stellte die EVP mit Paula Schaub ihre erste Gemeinderätin und legte im Stadtrat um einen weiteren Sitz zu.

In den Siegeszug reihten sich dazwischen die Grossratswahlen ein: Ab 2002 schickten die ­EVPler zwei Oberaargauer Grossräte nach Bern und legten anteilsmässig mit über 14 Prozent um 4 mehr zu, als sie sich zu träumen gewagt hatten.

Mit Paula Schaub bewarb sich 2006 erstmals eine Frau um das Stadtpräsidium in Langenthal; sie erreichte den dritten Platz mit 21 Prozent der Stimmen. Es folgten mehrere Wechsel und Rücktritte, dann auf den Höhenflug eine Zäsur: Herbe Verluste bei den Grossratswahlen 2010 trotz der Listenverbindung mit der EDU und die Abwahl von Grossrat Reto Steiner, was gleichzeitig dessen Demission als Präsident der EVP Region Oberaargau zur Folge hatte.

In den vergangenen sechs Jahren hat sich die EVP in der Region wieder aufgerappelt. 6,6 Prozent konnte die Partei in der Stadt Langenthal bei den Nationalratswahlen 2007 für sich verbuchen; 4,8 Prozent waren es vier Jahre später. 2010, als die Grossratswahlen ausgemarcht wurden, lagen die städtischen EVP-Wähleranteile bei 8,7 Prozent.

Bei den Grossratswahlen 2014 und einem Anteil von 7,4 Prozent wurde der Oberaargauer EVP-Grossratssitz von Daniel Steiner-Brütsch verteidigt. Durch die Listenverbindung von Grünliberalen (GLP), EVP und EDU kamen letztere beide alleine auf 12,3 Prozent Wähleranteil und überholten damit gar die BDP, was für den BDP-Grossrat Dieter Widmer die Abwahl bedeutete.

Lokal im Aufwind

Auf lokaler Ebene schnitt die kantonsweit zweitstärkste EVP-Regionalpartei erwartungsgemäss stets besser ab. Die Marke von 9,5 Prozent (Stadtrat, 2008) überschritt sie bei den Gemeindewahlen 2012: mit einen Anteil von 11,6 Prozent (Gemeinderat) respektive 9 Prozent (Stadtrat). Seit nunmehr acht Jahren ist die EVP Langenthal im Tandem mit der grünliberalen Ortsgruppe unterwegs; die Parteien verbinden ihre Listen und bilden eine Fraktion im Stadtparlament. Beide Seiten werden nicht müde zu betonen, dass sich diese Zusammenarbeit sehr bewährt.

Alle treten wieder an

Im Kampf um die Stimmen der Mitte macht diese Verbindung auch in diesem Wahljahr Sinn. Die EVP kann angesichts ihrer Ausgangslage jedoch gelassener als andere Ortsparteien den Wahlkampf hinter sich bringen: Alle ihre aktuellen fünf Mandatsträger in Parlament und Exekutive stellen sich einer Wiederwahl. Das gilt für Gemeinderat Daniel Rüegger, der nebst seinen Amtskollegen Pierre Masson (SP) und Gemeinderat Markus Gfeller (FDP) auf einen Bisherigenbonus abstellen kann.



Sieben Parteienkämpfen um die 40 Sitze im Langenthaler Stadtparlament, fünf davon stellen Kandidierende für die Gemeinderatswahlen. Bereits erschienen: SP (Liste 1) und SVP (Liste 2). Heute: Liste Nr. 5, EVP Langenthal. (Berner Zeitung)