Der Winter hält die Werkhöfe auf Trab

Hanspeter Zingg bringt nichts mehr so schnell aus der Ruhe. Der langjährige Langenthaler Werkmeister und Chef des Werkhofes hat schon manchen Winter erlebt. Und so brach auch am Dienstag keine Hektik aus bei Hanspeter Zingg. In aller Ruhe erzählte er, wie der Werkhof seine Arbeit organisierte – am ersten richtigen Wintertag der Saison.

Um sechs Uhr morgens habe sein Team die Arbeit aufgenommen. Erste Priorität sei gewesen, Langenthals Hauptverkehrsachsen und Busrouten zu salzen. Bützberg-, Ring- oder Thunstettenstrasse nannte Zingg als Beispiele dieser Routen. Ab zehn Uhr seien dann Fahrzeuge und Traktoren im Einsatz gewesen, um nebst den Hauptstrassen auch die Trottoirs, Radwege und Quartierstrassen vom Schnee zu befreien. «Schliesslich war ab dreizehn Uhr das gesamte Team im Einsatz, um Schnee zu pflügen.»

Schwieriger ­Möbeltransport

Bis zu 30 Personen mit Fahrzeugen und zum Teil auch zu Fuss waren laut Zingg gestern unterwegs, um für sichere Verhältnisse in der Stadt zu sorgen. Wobei der Werkmeister darauf hinwies, dass trotz Einsatz der Werkhofmitarbeiter ein bisschen Chaos an solchen Tagen normal sei und nicht verhindert werden könne.

«Es gibt immer Leute, die unzufrieden sind.» Ein Langenthaler habe zum Beispiel angerufen, weil er gestern Morgen einen ­Möbeltransport erwartet habe, der dann aber Schwierigkeiten gehabt habe, dessen Haus zu erreichen. «Das hat der Einwohner gar nicht lustig gefunden», sagte Zingg.

Für die Werkhofmitarbeiter endete der Arbeitstag aber keineswegs wie üblich. Bis in den Abend hinein seien sie im Einsatz gestanden, sagte er. Bereits zwischen drei und vier Uhr heute Morgen mussten dann die ersten Mitarbeiter die Arbeit wieder aufnehmen.

«Sie befreien die vielen Parkplätze in der Stadt so gut es geht vom Schnee. Denn diese Arbeit können wir ja nur nachts machen. Tagsüber hat es zu viele Autos in der Stadt», so Zingg. Der Werkhof erhält beim Winterdienst auch Unterstützung von Unternehmern, die im Auftrag der Stadt mit ihren Fahrzeugen aushelfen.

Genügend Salz an Lager

Im Schneepflug nahm Wiedlisbachs Werkhofchef Fritz Känzig das Telefon ab. Es sei grad sehr ungünstig, sagte er. Er und seine zwei Mitarbeiter seien mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Viel Zeit für Auskünfte blieb da nicht. Nur so viel: Zwei Bauern aus Wiedlisbach unterstützen den Werkhof beim Pflügen. Streusalz hätten sie noch genug an Lager, «so viel haben wir diesen Winter ja noch nicht gebraucht», so Känzig.

Das bestätigte Langenthals Werkmeister: «Wir haben ein ­Lager mit 50 Tonnen Salz. Jetzt habe ich gerade 25 Tonnen nachbestellt, wir haben also noch genug», sagte Zingg.

In Huttwil verlief der gestrige Tag relativ ruhig. Laut Adrian Nyffenegger, stellvertretendem Werkmeister, wurden nach dem Mittag zuerst die Trottoirs und steilen Strassen vom Schnee befreit. Danach seien sechs Personen mit Pflügen beschäftigt: vier Werkhofmitarbeiter sowie zwei Private mit ihren Traktoren.

Grössere Unfälle wurden aus dem Oberaargau bis am Dienstagabend keine gemeldet. (Langenthaler Tagblatt)