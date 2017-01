«Der Tenor der Eingaben ist positiv»

Bis zum 6. Januar lief die Vernehmlassung für die Erweiterung und Sanierung des Frei- und Hallenbads Herzogenbuchsee. Laut Gemeindeverwalter Rolf Habegger wurden bis dahin insgesamt elf Eingaben gemacht: von den Ortsparteien SP, BDP und FDP, dem Oberstufenverband, dem ­designierten Verwaltungsrat der Aktiengesellschaft sowie sechs Privaten. Die Eingaben wurden nun vorige Woche gesichtet.

Zusammenfassend lasse sich feststellen, sagt Habegger, dass das Vorprojekt, die Finanzierung sowie die Grundlagen für die Ausgliederung der Badi in eine Aktiengesellschaft auf eine breite Zustimmung stiessen. Der Tenor der Eingaben sei positiv. Grundsätzlich abgelehnt werde das Vorhaben nicht.

Dennoch: Hinweise und Anregungen habe es viele ­gegeben, sagt der Gemeindeverwalter. Diese könnten nun auch bei der Detailplanung mitbe­rücksichtigt werden. Die ausser­ordentliche Gemeindeversammlung wird am 29. März über die Ausgliederung entscheiden.

Sprungbrett soll bleiben

Das Vorprojekt überzeuge in jeder Hinsicht, schreibt die FDP in ihrer Eingabe. Nur in einem Punkt befriedige es noch nicht: Ein grösseres Besucheraufkommen führe zu Mehrverkehr und zu einer grösseren Nachfrage nach Parkplätzen. Hier fordert die Ortspartei Lösungsansätze vom Gemeinderat.

Auch die SP teilt mit, dass sie sich für ein ­Verkehrs- und Parkplatzkonzept einsetzen werde, das helfe, den ­öffentlichen Verkehr sowie den Fuss- und Veloverkehr und den motorisierten Verkehr zu vermindern. Die SP, die vorschlägt, dass die Anlage künftig «Erlebnisbad Herzogenbuchsee» heissen sollte, regt unter anderem auch tiefere Eintrittspreise für Buchser und Aktionärsgemeinden an.

Zudem fordert sie günstige Tarife für Familien, die neu zu schaffen sind. Verbesserungs- und Sparpotenzial sieht die SP auch bei den Unterwasserscheinwerfern und den Innengarde­roben. Sie will ausserdem ein ­besonderes Augenmerk auf die noch zu ­erstellende Energiebilanz richten.

Hinweise gab es, unter anderem vom Oberstufenverband und der BDP, bezüglich des 1-Meter-Sprungbretts. «Dieses wird als nötig empfunden, besonders auch für den Schulsport», sagt Rolf Habegger. Es solle daher nun, erklärt der Gemeindeverwalter, erhalten bleiben.

Die BDP gibt weiter zu bedenken, dass der Einstieg ins Bad rollstuhlgängig zu gestalten ist, und stellt die Frage, ob nicht der Kneippbereich zugunsten des Warmwasserbeckens etwas verkleinert werden sollte. «Einige finden, dass es den Kneipp­bereich gar nicht braucht», sagt Habegger. Kritik gebe es auch an den «düsteren» Garderoben im Aussenbereich. Diese sollten nun mit baulichen Massnahmen heller und freundlicher gestaltet werden.

Leistungsauftrag kommt weg

Die Ausgliederung in eine AG wird in den Eingaben grundsätzlich unterstützt. Sowohl beim Verwaltungsrat als auch bei der BDP und der FDP bemängelt man allerdings die offenbar teils zu ausführlichen Unterlagen, also die Statuten, den Leistungsauftrag, die Eigentümerstrategie und das Reglement. Diese seien zu straffen, so die Meinung.

«Mit solchen redundanten Festschreibungen in verschiedenen Reglementen schaffen wir einen Wirrwarr, der nur zu Juristenfutter und unnötiger Unüberblickbarkeit führt», schreibt die BDP. Sie wünscht eine massive Zusammenlegung auf zwei Dokumente. Sie schlägt vor, die Eigentümerstrategie und das Reglement zu streichen.

Die FDP wiederum meint, dass der Leistungsauftrag deutlich gestrafft werden oder sogar ganz weggelassen werden soll. Sehr vieles sei ja bereits im Reglement geregelt und brauche nicht in einem Leistungsauftrag wiederholt zu werden, schreibt die Partei.

Ihr Vorschlag soll nun auch umgesetzt werden. Laut Rolf ­Habegger wird man auf den Leistungsauftrag verzichten. Diesen brauche es tatsächlich nicht mehr. (Langenthaler Tagblatt)