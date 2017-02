Das Bürgerhaus erstrahlt in neuem Glanz

Fünf Jahre lang stand das histo­rische Gebäude mitten in der Wiedlisbacher Altstadt leer und zerfiel zusehends. Noch 2012 betitelte diese Zeitung die geschichtsträchtige Liegenschaft als «Haus der Schande im Wakker-Städtli». 2013 atmete die Gemeinde auf, denn durch den Kauf der Liegenschaften Städtli 17, 19 und 21 durch die Gebäudeversicherung Bern (GVB) tat sich endlich etwas. Im selben Jahr wurde mit den Renovationsarbeiten begonnen, und die Planung von Mietwohnungen nahm Formen an.

Nun, über drei Jahre später, trägt die Arbeit Früchte. Die meisten der insgesamt neun Wohnungen sind fertiggestellt. Die herausfordernden architektonischen sowie baulichen Arbeiten seien nicht immer leichtgefallen, geben Architekt Benedikt Graf, Bauleiter Fabian von Gunten und Christina Stampfli von der Gebäudeversicherung Bern zu.

Schiefe Mauern

So verzögerte sich die Fertigstellung um über ein Jahr, ursprünglich war diese bereits für 2015 ­geplant gewesen. «Im Bürgerhaus kam eine Brandmauer zum Vorschein, welche in Schieflage war», erklärt Christina Stampfli. Diese Mauer wird gegenwärtig noch saniert, die Arbeiten werden aber bis zum Bezugstermin im Sommer fertig sein.

Dies war nicht die einzige ­Herausforderung, welche den Architekten und Bauleuten das Leben zuweilen schwermachte. «Die rund 500-jährigen Gebäude sind etwa 20 Meter tief. Die dadurch entstehenden Flächen galt es geschickt zu nutzen», erklärt Benedikt Graf.

Und da im Erdgeschoss nicht mehr fix ein Gewerbe vorgesehen ist, wurden Wohnräume in den ehemaligen Gastrobetrieb und in die Läden eingebaut. «Die Schaufenster mussten erhalten bleiben, daher konnten wir keine Schlafräume zur Gasse hin bauen. Denn niemand will sich direkt in das Schlafzimmer blicken lassen», führt Graf aus.

Die Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege sei angenehm verlaufen. Da sind sich Christina Stampfli sowie Architekt Benedikt Graf und Bauleiter Fabian von Gunten einig. «Natürlich mussten wir einige Kompromisse eingehen, aber das war bei den historischen Gebäuden nicht anders zu erwarten», hält Stampfli fest.

Eine weitere Hürde ergab sich aus der Wiedlisbacher Bauordnung. Diese verbietet den Einbau von Dachfenstern in Altstadthäusern. «Im Dachgeschoss hätten wir tolle Räume einbauen können. Nun mussten wir Estriche unterbringen», bedauert Graf, kann aber Verständnis für die Vorschrift aufbringen.

Auf Initialzündung hoffen

Entstanden sind im Bürgerhaus sowie in den benachbarten Liegenschaften Städtli 17 und 19 neun ganz individuelle und aussergewöhnliche Wohnungen. Hier schaut eine alte Brandmauer hervor, da wurde die originale Holzdecke in das Wohnzimmer integriert. Die 2- bis 4½-Zimmer-Wohnungen kosten zwischen 1125 und 2290 Franken im Monat. Über das Investitionsvolumen erteilt die GVB keine Auskunft.

Zufrieden mit dem Resultat ist nebst der Eigentümerin und den Bauleuten auch Andreas Nyfeler von der Städtli-Kommission. Die GVB sei ein idealer Partner, und das Gesamtprojekt in den Liegenschaften Städtli 17, 19 und 21 könnte bei anderen Eigentümern eine Initialzündung auslösen, hofft Gemeinderat Nyfeler.

«Der Umbau des Bürgerhauses ist ein wichtiger Meilenstein für das Städtli», sagt er überzeugt. Laut Nyfeler sind bereits einige Interessenten für die Mietwohnungen vorhanden. Nicht nur sie können sich an diesem Samstag ein erstes Bild von den Räumlichkeiten machen.

Tag der offenen Tür: Am Samstag, 11–15 Uhr, Städtli 17–21. (Berner Zeitung)