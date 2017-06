Bauarbeiten starten Mitte Juli

Für einmal war für die Gemeindeversammlung von Roggwil keine Abstimmung traktandiert. Dass trotzdem 71 der der insgesamt 2841 Stimmberechtigten anwesend waren, lag daher wohl eher an den Informationen zur Totalsanierung der Bahnlinie der Aare Seeland mobil von der Station Kaltenherberg bis Roggwil Dorf.

«Mit Investitionen von 12 Millionen Franken handelt es sich um ein Grossprojekt», sagte Gesamtprojektleiter Peter Siegrist vom gleichnamigen Ingenieur- und Planungsbüro. Er erläuterte die wichtigsten Punkte, die bereits am Infoabend und während der Planauflage zur Sprache gekommen waren (wir berichteten).

Das Projekt umfasst die komplette Erneuerung der 1,9 Kilometer Gleise inklusive Ober- und Unterbau, Bahn- und Übergangssicherungen sowie die neue Entwässerung und die Sanierung dreier Bahnübergänge. Bedeutendste Änderungen sind weiter die Verschiebung und der Neubau der Haltestelle Schmitten, der Neubau der Bahnbrücke über die Langete, die Verschiebung und Verbreiterung des Güterweges sowie die komplette Umgestaltung der Haltestelle Roggwil Dorf. «Dort werden die Gleise rückgebaut, es entstehen ein neuer Perron und eine neue Publikumsanlage», erklärte Siegrist. «Zudem wird der Platz neu gestaltet.»

Provisorische Haltestellen

Baustart ist Mitte Juli mit den Rückbauarbeiten bei der Haltestelle Roggwil Dorf. Wo und solange möglich soll auf der ganzen Strecke unter Verkehr gearbeitet werden. Das Zeitfenster der Bauarbeiten ist auf fünf, bei Bedarf auf sechs Tage von 7 bis 12 und von 13 bis 19 Uhr ausgerichteten. Von Freitag, 13. Oktober, 24 Uhr, bis zum 20. November, 5 Uhr, wird der Bahnverkehr unterbrochen. Dann wird im Zweischichtbetrieb von 5 bis 24 Uhr gearbeitet. «In dieser Zeit fährt ein Bahnersatz», sagte Peter Siegrist. Der Bus fährt von Langenthal via Aarwangen- und Gaswerk-, Nord- und Bern-Zürich-Strasse in die Bahnhof- und über die St.-Urban-Strasse nach St. Urban. Provisorische Haltestellen sind an der Gaswerk- und der Nordstrasse, bei der Kal­tenherberg, beim SBB-Bahnhof Roggwil, in Roggwil Dorf sowie Buchägerten und St. Urban eingerichtet.

Vom 16. Oktober bis zum 20. November sind die Langenthal- und die Dorfstrasse sowie der Neuweg für Motorfahrzeuge geschlossen. Für Fussgänger und Radfahrer ist die Querung möglich. Für diese ist auch die Hintergasse offen, ebenso einspurig für den Landwirtschaftsverkehr. Die Hauptumleitung für den motorisierten Verkehr führt via Brennofen- und Geissbergstrasse.

(Berner Zeitung)