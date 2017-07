Bagger umgekippt - Fahrer schwer verletzt

Ein Kleinbagger ist am Freitag in Egerkingen SO von der Strasse abgekommen und auf die Seite gekippt. Der Lenker wurde dabei schwer verletzt.

Der Bagger war gegen 9.45 Uhr auf der Fridaustrasse bergwärts gefahren. Dabei kam das Fahrzeug rechts von der Strassse ab und geriet ins abschüssige Wiesland, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilte.

Gemäss Aussagen habe der Baggerfahrer einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen müssen, heisst es in der Mitteilung. Der schwer verletzte Mann musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. (tag/sda)