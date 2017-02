Auch beim Nachwuchs gewinnt eine Nina

Farbig und einfallsreich waren sie alle, die kleinen Kunstwerke, die am Donnerstagabend von einer achtköpfigen Jury bewertet wurden. Zum vierten Mal führte die Langenthaler Fasnachts­gesellschaft (LFG) einen Nachwuchs-Sujetwettbewerb durch.

Wie bei den Grossen – die Vorlage für die offizielle Fasnachtsplakette stammt heuer aus der Feder von Guggenmusikerin Nina Nyfeler aus Rohrbach – siegte auch bei den Kleinen eine Nina. Mit einigem Punkteabstand setzte sich in zwei Wahlgängen Nina Schlapbach aus Langenthal durch.

Aufkleber zum Verteilen

Ihre Darstellung eines Fasnächtlers, der – den Koffer in der einen und das Choufhüsi-Türmli in der anderen Hand – in die Ferien verreist (hoffentlich erst nach der Fasnacht!) überzeugte. Zusammen mit Nina Schlapbach dürfen sich 10 weitere Prämierte auf einen Preis freuen.

Das Siegersujet wird als Aufkleber am Hirsmontag im Rahmen des Kinderzmorge in der Markthalle, am Kinderumzug und am Kindermaskenball erhältlich sein. Zudem werden die 11 prämierten Zeichnungen eine Woche vor der Fasnacht in den Schaukästen beim Old Capitol ausgestellt.

Zwingend mit Insignien

Am Wettbewerb teilnehmen durften Kinder und Jugendliche bis und mit 16 Jahre. Die Entwürfe mussten zwingend die Insignien der Langenthaler Fasnacht enthalten. Das heisst: Keinesfalls fehlen durften das Choufhüsi-Türmli, der Fasnachtsvogel Düudäpp, das aktuelle Fasnachtsmotto «uf u dervo» sowie der Schriftzug Langenthaler Fasnacht und die Jahreszahl.

Dass heuer über 50 Zeichnungen eingereicht wurden, wertet Renate Niklaus, Wettbewerbs­organisatorin und LFG-Mitglied, als Erfolg. Ein Ziel des Nachwuchs-Sujetwettbewerbs ist schliesslich – wie bei anderen Kinderaktivitäten während der Fasnacht auch –, die Jugend mit dem Brauchtum und den Fasnachtstraditionen vertraut zu machen. (Langenthaler Tagblatt)