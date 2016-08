51-jähriger Mann vermisst

In Wangen an der Aare wird seit Freitag der 51-jährige Rolf Fuhrimann vermisst, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Er wurde zuletzt am Freitagmorgen an seinem Wohnort in Wangen an der Aare gesehen. Nach Eingang der Vermisstmeldung leitete die Polizei sofort umfangreiche Suchmassnahmen, darunter auch mit mehreren Personensuchhunden, ein. Diese blieben bis zum jetzigen Zeitpunkt jedoch erfolglos.

Rolf Fuhrimann ist rund 190 Zentimeter gross, hat schwarzgraue kurze Haare und eine auffällige Gangart. Der Vermisste trägt eine blaue Jeans, einen dunklen Pullover und möglicherweise eine Brille. Rolf Fuhrimann ist geistig behindert, kann sich jedoch in deutscher Sprache mitteilen. Weiter ist er auf Medikamente angewiesen.

Die Kantonspolizei Bern bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die den Vermissten gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (flo/pkb)