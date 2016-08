Zum Integrationsgespräch geht kaum einer freiwillig

Seit gut anderthalb Jahren gelten für Neuzuzüger aus dem Ausland im Kanton Bern andere Regeln. Das neue Integrationsgesetz sieht drei Stufen vor, in denen Ausländer besser integriert werden sollen: Zuerst treten sie zu einem sogenannten Willkommensgespräch in ihrer Wohngemeinde an, wo sie Informationen erhalten und wo abgeklärt wird, ob ein Zweitgespräch bei einer Ansprechstelle für Integration nötig ist.

Dort wird dann beispielsweise vereinbart, dass die Zuzüger einen Deutschkurs besuchen. Wenn sie das nicht machen, kommt die dritte Stufe zur Anwendung: Mit einer Integrationsvereinbarung werden sie verpflichtet, den Kurs zu besuchen. Widersetzen sie sich, hat dies Konsequenzen für ihre Aufenthaltsbewilligung.

Klicken Sie auf die Grafik, um diese zu vergrössern.

Inzwischen liegt die Auswertung dieser Massnahmen für das Jahr 2015 vor. 206 Gemeinden führten insgesamt 5553 Erst­gespräche mit 5860 Personen durch. Mehr als die Hälfte der Erstgespräche fand in den zehn grössten Gemeinden statt. Ein Erstgespräch dauert durchschnittlich 10 bis 20 Minuten, die Vor- und Nachbereitung dauert noch einmal so lange. Kleinere Gemeinden mit weniger Routine benötigten mehr Zeit.

Mehr Geld für Erstgespräche

Am routiniertesten läuft das Prozedere in der Stadt Bern ab, in der 1503 Erstgespräche stattfanden. Um den Aufwand zu bewältigen, hat die Stadt eine zusätzliche Vollzeitstelle geschaffen. Dennoch hat sich die Wartezeit an den Schaltern des Einwohnerdienstes von 30 auf zeitweise 45 Minuten erhöht, wie Alexander Ott sagt. Laut dem Leiter der Einwohnerdienste Stadt Bern wären zusätzliche 150 Stellenprozent dafür nötig, die Wartezeit wieder auf das vorherige Niveau zu ­senken.

«In der Stadt Bern wären weitere 150 Stellenprozent dafür nötig, die Wartezeit wieder auf das vorherige Niveau zu senken.»Alexander Ott

Der Kanton stellt den Gemeinden pro Gespräch eine Pauschale von rund 46 Franken zur Verfügung. Insgesamt gab er letztes Jahr 267 000 Franken für diese Erstgespräche aus, inklusive nötiger Übersetzungen. Laut dem kantonalen Integrationsdelegierten Manuel Haas prüft der Kanton zurzeit, ob die Pauschale pro Erstgespräch erhöht werden muss.

Von den Personen, die zum obligatorischen Erstgespräch in den Gemeinden antraten, wurden 2039 an eine der vier regionalen Ansprechstellen für Integration weiterverwiesen. Das sind 39 Prozent. Die meisten davon sind Frauen, die als Familiennachzug in die Schweiz kamen.

Empfehlung genügt oft nicht

Die Gemeinden können aber nur Neuzuzüger aus Drittstaaten zum Zweitgespräch verpflichten, EU- und Efta-Bürger erhalten aufgrund von übergeordnetem Recht lediglich eine Empfehlung. Im Jahr 2015 wurden 812 Personen zum Zweitgespräch verpflichtet, 1281 Leuten wurde ein solches empfohlen. Gemäss der Auswertung des Kantons würden die Gemeinden es begrüssen, wenn auch EU- und Efta-Bürger verpflichtet werden könnten, da sie bei einzelnen ebenfalls dringenden Beratungsbedarf sehen.

Die Gemeinden wollen auch EU- und Efta-Bürger zu den Gesprächen verpflichten, da sie bei einzelnen dringenden Beratungsbedarf sehen.

Der Unterschied beim zweiten Termin war denn auch frappant: 97 Prozent der verpflichteten Personen gingen hin, aber nur 13 Prozent folgten einer Empfehlung. Laut Manuel Haas könnte dies mit der Art der Zuweisung von der Gemeinde an die Ansprechstelle zu tun haben.

Denn in der Stadt Bern kamen 47 Prozent der Personen einer Empfehlung nach. Der Unterschied: Die städtischen Einwohnerdienste arbeiten als einzige Gemeinde mit dem städtischen Kompetenzzentrum Integration zusammen. Beim Erstgespräch können die Mitarbeiter direkt elektronisch einen Termin für ein Zweitgespräch im Kompetenzzentrum buchen.

In anderen Gemeinden ist das komplizierter: Die Informationsstelle für Ausländerinnen- und Ausländerfragen (ISA) zum Beispiel ist für 173 Gemeinden in der erweiterten Region Bern, im Emmental und im Oberaargau zuständig. Dort erfolgt die Zuweisung per Post, bei einer Empfehlung müssen sich die Zuzüger selber um einen Termin kümmern. Entsprechend wenige tun das.

Deshalb ist für 2017 im Oberland ein Pilotprojekt geplant. Einige der dem Kompetenzzentrum Integration Thun-Oberland angeschlossenen Gemeinden können dann für ihre Neuzuzüger ebenfalls direkt elektronisch einen Termin buchen.

Viel Administration

Da nicht so viele Neuzuzüger zu einem Zweitgespräch verpflichtet werden können und die Re­sonanz bei den Empfehlungen tiefer ist als erwartet, führen die Ansprechstellen für Integration 30 Prozent weniger Gespräche als prognostiziert. Geplant waren für die Zweitgespräche rund 800 000 Franken jährlich, was ­etwa 40 Prozent der Kosten der Ansprechstellen ausmacht. Effektiv benötigt wurden im letzten Jahr folglich lediglich 560 000 Franken.

Laut Francesca Chukwunyere, Geschäftsleiterin der ISA, ist vor allem die Aufteilung der Ressourcen ein Balanceakt: «Wir sollten einen Grossteil unserer Kapazitäten für die Neuzuzüger zur Verfügung halten, sind aber gleichzeitig Ansprechstelle für alle Ausländer, die schon länger hier sind.»

Um die Zweitgespräche durchzuführen, reduzierte die ISA ihre Angebote für die bereits anwesenden Ausländer – und war dann nicht ausgelastet, während andere Kunden Beratungen benötigt hätten. Chukwunyere hofft, dass das vorgesehene Pilotprojekt dabei hilft, «die ohnehin knappen Ressourcen in Zukunft besser der tatsächlichen Nachfrage anzupassen».

Nutzen ist schwer messbar

Die dritte Stufe des Berner Modells – eine Integrationsvereinbarung – musste letztes Jahr gar nie angewendet werden. Die Zugezogenen hielten sich an die Abmachungen.

Ob die Integration durch das neue Gesetz verbessert werde, sei schwierig zu messen, sagt der ­Integrationsdelegierte Manuel Haas. Denn die Zuzüge variieren und sind schwer mit etwa jenen vor zwei Jahren vergleichbar. Wenn es einen Effekt gebe, sei dieser erst in einigen Jahren spürbar – beispielsweise dann, wenn die Deutschkenntnisse unter den Ausländern besser seien als heute. (Berner Zeitung)