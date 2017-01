Wer zuschlägt, wird vom Statthalter aufgeboten

«Das Gespräch hat uns geholfen»

M. G. * wurde Ende 2015 vom Regierungsstatthalter zu einem Gespräch aufgeboten. Zusammen mit seiner Frau. Für die beiden wurde es zu einer wichtigen Hilfestellung.



Täteransprache heisst das in der Behördensprache, was M. G. * Ende 2015 in Bern erlebte. Nach einem Vorfall in der ehelichen Wohnung erschien die Polizei, danach wurde ein Rapport erstellt und schon bald darauf flatterte die Aufforderung des Regierungsstatthalteramtes Bern-Mittelland ins Haus. Über den Vorfall selber will M. G. nur so viel sagen: «Wir hatten Streit und meine Frau ist ausgeflippt. Ich musste mich wehren.» Die Frau habe schliesslich die Polizei gerufen, «weil sie einfach nicht mehr weiter wusste».



Aber weder er noch sie hätten zugeschlagen. «So gesehen bin ich nicht der typische Mann, der sonst an solchen Gesprächen teilnimmt.»



In dieser Situation wurden beide ins Statthalteramt eingeladen. «Christoph Lerch und Mirella Isenschmid waren anwesend und leiteten die Sache», erinnert sich M. G. Für ihn war es ein «faires und lösungsorientiertes» Gespräch. «Meine Frau konnte erklären, was sie so überfordert und ich konnte meine Sicht der Dinge darlegen.» Daraus wurden dann die gegenseitigen Bedingungen festgelegt. «Ich habe danach viel besser gewusst, wie ich ihr helfen kann, zum Beispiel im Haushalt.»



Das Statthalteramt überprüfte periodisch, ob die schriftlich festgelegten Ziele eingehalten wurden. M. G. erinnert sich an die Telefonate. «Frau Isenschmid fragte nach, wie es geht und wo wir stehen.»

M. G. ist dankbar, dass die ­Täteransprache stattgefunden hat. Es habe die ganze Situation geöffnet und das Paar in die Lage versetzt, auch zu zweit über ihre Beziehung zu reden. Ganz wichtig war für ihn, dass das Aufgebot vom Statthalter sehr rasch nach dem Eingreifen der Polizei kam. «So hatte ich das Gefühl, dass jemand die Sache ernst nimmt und nicht auf die lange Bank schiebt.»



Darüber, wie die Beziehung des Ehepaars heute ist, will M. G. keine Auskunft geben. Er sagt nur: «Meine Frau ist immer noch meine Frau, und ich unterstütze sie.»



* Name der Redaktion bekannt