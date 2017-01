Wasserfallen will in den Regierungsrat

Lange Zeit machte der Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen ein Geheimnis daraus, ob er für die Regierungsratswahl 2018 kandidieren will. Nun hat er sich entschieden. Und wie von vielen bereits erwartet, steigt er ins Rennen um die Nachfolge von FDP-Polizeidirektor Hans-Jürg Käser.

«In den letzten Monaten habe ich viele Gespräche mit amtierenden und ehemaligen Regierungsräten geführt und bin zum Schluss gekommen: Ja, ich will kandidieren», sagt Wasserfallen auf Anfrage.

Die kantonale Exe­kutive interessiere ihn deshalb, weil er dort nicht nur Politik machen, sondern auch die konkrete Umsetzung von Beschlüssen begleiten könne. «Dies hat mir nach zwei Legislaturen im Nationalrat zunehmend gefehlt.»

Der 35-jährige Wasserfallen hat bisher eine steile politische Karriere hingelegt: Mit 22 wurde er in den Stadtrat gewählt, vier Jahre später in den Nationalrat. Kratzer am Lack gab es diesen Sommer, als Wasserfallen im Machtkampf um das Zentralpräsidium des Automobil-Clubs der Schweiz (ACS) einen Rückzieher machte.

Dass ihm dies im Hinblick auf eine Kandidatur für den Regierungsrat geschadet habe, glaubt er nicht. Im Gegenteil: «Ich habe viele Rückmeldungen von Leuten erhalten, die der Meinung waren, dass ich im richtigen Moment zurückgestanden bin und Platz für einen Neuanfang gemacht habe. Das ist geglückt.»

ACS-Präsidium als Chance

Viele hätten das ACS-Präsidium aber gleichzeitig als Chance für Wasserfallen gesehen, sich auch ausserhalb der Parlamentssäle einen Leistungsausweis zu erarbeiten. So hätte er jene Eigenschaften zeigen können, die dem Projektingenieur bisher sogar innerhalb der eigenen Partei abgesprochen wurden: Führungsstärke und Durchhaltevermögen.

Wasserfallen selbst ist keineswegs der Meinung, dass er diese Fähigkeiten erst noch unter Beweis hätte stellen müssen. «Ich bin Verwaltungsrat in zwei Unternehmen, sowie Verwaltungsratspräsident bei einem Bauunternehmen. Da muss ich auch unpopuläre Entscheide treffen», sagt er.

Führungsstärke habe er zudem während seiner Zeit als Präsident der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur bewiesen, als er die Interessen der Schweiz auch im Ausland vertreten habe. Zudem habe er als Vizepräsident der FDP Schweiz auch viele Tiefs miterlebt und so seinen Umgang mit schwierigen Situationen unter Beweis gestellt.

Konkurrenz von Müller

Wasserfallen ist erst der zweite bekannte Interessent innerhalb der FDP für die Nachfolge von Regierungsrat Käser. Noch vor Weihnachten hat Grossrat Philippe Müller bekannt gegeben, dass er antreten wolle. Dass für ihn die Zeit reif ist, erklärte der 53-Jährige damals mit seiner Erfahrung. Müller ist Geschäftsleitungsmitglied der CSL Behring, war neun Jahre im Berner Stadtrat und sitzt seit 2010 im Grossen Rat.

Wasserfallen glaubt trotz seines jungen Alters, dass er Müller in nichts nachstehe. So habe er sich insbesondere in der Politik bereits einen Namen erarbeitet und könne im Regierungsrat auch eine Schlüsselrolle übernehmen – etwa bei der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kanton.

Zu seinem jungen Alter sagt der Nationalrat, dass dies eher ein Vorteil sei. «Eine Regierung muss Personen verschiedener politischer Couleur, verschiedenen Geschlechts und auch verschiedenen Alters umfassen.»

Entscheid im Frühling

Noch bis zum Montag können sich Kandidierende bei der FDP-Parteileitung melden. Nach wie vor unklar ist, wie sich der abgewählte Stadtberner Finanzdirektor Alexandre Schmidt und die Bieler Finanzdirektorin Silvia Steidle entschieden haben. Bereits abgesagt haben Christa Markwalder, Adrian Haas, Co­rinne Schmidhauser, Stefan Costa, Peter Flück und Claudine Esseiva.

Im Frühling entscheiden dann die Delegierten, wen sie ins Rennen um die Nachfolge von Hans-Jürg Käser schicken ­wollen. (Berner Zeitung)