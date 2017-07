Tiefere Unternehmenssteuern für Biel nicht verkraftbar

Die Senkung der Unternehmenssteuern sei für Biel in dieser Form nicht verkraftbar, hält der Gemeinderat in seiner Vernehmlassungsantwort fest.

Die Bemühungen der Stadt für einen ausgeglichenen Haushalt drohten einen herben Rückschlag zu erleiden. Es brauche zwingend Massnahmen für die Gegenfinanzierung der Steuerausfälle, betont der Bieler Gemeinderat in einem Communiqué vom Mittwoch.

Besorgt äussert er sich darin auch über die möglichen Auswirkungen des Entlastungspakets, das die Kantonsregierung letzte Woche präsentierte. Zu befürchten sei eine Kostenverlagerung vom Kanton zu den Gemeinden. Dagegen werde man sich entschieden zur Wehr setzen.

Insgesamt seien die Konsequenzen des Sparpakets für die Stadt Biel aber kaum abschätzbar, schreibt der Gemeinderat. Er will das Entlastungspaket in den nächsten Wochen vertieft analysieren. Vom Kanton erwartet er, dass er die Städte und Gemeinden partnerschaftlich in die weiteren Schritte einbezieht. (chh/sda)