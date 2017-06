Sozialdetektive: Warum in Bern geschnüffelt werden darf

O. steigt aus seinem Mercedes, schliesst die Wohnungstür auf und verschwindet im Innern eines Wohnhauses. So weit, so unauffällig. Dumm nur, dass O. gar keinen Mercedes besitzen dürfte. Er bezieht Sozialhilfe und hat in seinem Antrag verschwiegen, dass er ein Auto hat.

Nun weiss es das Sozialamt trotzdem: Bei Fällen, die unserem fiktiven Beispiel ähnlich sind, setzen Sozialdienste vieler Kantone seit Jahren Sozialinspektoren ein. Dies mit dem Ziel, Missbrauchsfälle aufzudecken und zu Unrecht bezogene Leistungen zurückzufordern.

Wie der Kanton Bern setzt auch der Kanton Zürich auf dieses Modell. Dieser sieht sich nun aber mit gewichtigem Widerstand konfrontiert: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg (EGMR) kam im letzten Herbst zum Schluss, dass solche Observationen ohne präzise rechtliche Grundlage gegen das Recht auf Schutz des Privatlebens verstossen würden.

Das Urteil des EGMR fusst auf dem Fall einer Zürcher Leistungsbezügerin, die auf Anordnung eines privaten Unfallversicherers observiert wurde.

Detektive müssen warten

Inzwischen wendeten das Zürcher und das Winterthurer Bezirksgericht das Strassburger Urteil auch auf dem Gebiet der Sozialhilfe an. In zwei unterschiedlichen Fällen weigerten sich die Richter, die Erkenntnisse von Sozialdetektiven als Beweismittel zu akzeptieren.

Die beiden Urteile blieben nicht ohne Folgen: Erstens haben mehrere Sozialdienste auf Anraten des kantonalen Datenschützers die Überwachung durch Sozialdetektive auf Eis gelegt.

Zweitens fordern drei bürgerliche Kantonsräte eine Revision des Zürcher Sozialhilfegesetzes, damit der Einsatz von Sozialinspektoren legalisiert werden kann.

Kanton Bern als Vorbild

Auf den Kanton Bern haben die Richtersprüche aus Strassburg und Zürich keinen Einfluss, wie der kantonale Datenschutzbeauftragte Markus Siegenthaler sagt.

Bei der letzten Revision sei das Thema Sozialinspektoren und Überwachung sehr umfassend geregelt worden. Seit 2012 ist nun ein Sozialhilfegesetz in Kraft, das diesbezüglich damals schweizweit zu den fortschrittlichsten zählte und bis heute als sehr ausführlich gilt.

Auf zweieinhalb Seiten regelt das Berner Sozialhilfegesetz in mehreren Paragrafen detailliert, unter welchen Voraussetzungen das Sozialamt Sozialinspektoren einsetzen darf.

So muss beispielsweise der ­begründete Verdacht bestehen, dass eine Person unrechtmässig Leistungen bezieht oder bezogen hat. Zudem muss der zuständige Sozialdienst vorher die eigenen Möglichkeiten zur Ermittlung des Sachverhalts ausgeschöpft haben.

Im Gesetz ist auch explizit festgehalten, dass Sozialdetektive eine Person ohne deren Wissen überwachen und dass sie unangemeldete Besuche am Arbeits- und am Wohnort machen dürfen. Überwacht werden dürfen Verdächtige nur zeitlich begrenzt und auf öffentlich einsehbarem Grund. Die Überwachung darf auf Bildträgern festgehalten ­werden.

Zufriedener Datenschützer

Im Vergleich dazu wirkt die heutige Gesetzgebung im Kanton ­Zürich auffallend lasch. Dort ist der Einsatz von Sozialdetektiven sehr allgemein und kurz geregelt.

Es ist lediglich festgehalten, dass die Fürsorgebehörde berechtigt sei, auch ohne Zustimmung des Hilfesuchenden Auskünfte bei Dritten einzuholen, wenn Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben bestehen.

«In allen politischen Lagern wurde erkannt, dass eine genaue Regelung der Sozialinspektion im Gesetz sinnvoll ist.»Markus Siegenthaler, kantonaler Datenschutzbeauftragter

Für den Datenschutzbeauftragten Markus Siegenthaler zeigt der Vergleich zwischen Zürich und Bern, dass Bern bei der Revision des Sozialhilfegesetzes 2011 die künftigen Entwicklungen richtig antizipiert habe: «In allen politischen Lagern wurde erkannt, dass eine genaue Regelung der Sozialinspektion im Gesetz sinnvoll ist», erinnert er sich.

«Das Urteil aus Strassburg hat uns nun bestätigt, dass wir mit unserem Gesetz nicht völlig neben der Spur sind.»

Immer mehr Überwachungen

Der Einsatz von Sozialdetektiven wird im Kanton Bern immer bedeutender. So haben letztes Jahr 39 der 68 bernischen Sozialdienste solche Dienstleistungen beansprucht. Daraus resultierte eine rückerstattungspflichtige Summe von 836'000 Franken, die von den überführten Bezügern eingefordert wurde.

Die meisten Sozialdienste arbeiten im Kanton Bern mit dem Verein Sozialinspektion zusammen, der seit 2012 existiert. (Berner Zeitung)