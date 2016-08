SVP droht mit Referendum

Der Kanton Bern rechnet aufgrund der hohen Asylgesuchszahlen mit einem massiven Anstieg der Asylsozialhilfekosten. Bis 2019 geht die Regierung in diesem Bereich von Ausgaben zwischen 20 und 33 Millionen Franken pro Jahr aus.

Noch im vergangenen Jahr betrugen diese Kosten für Unterbringung, Betreuung und Gesundheitsver­sorgung der Asylsuchenden 13,2 Millionen Franken. Nichtsdestotrotz empfiehlt die vorbe­ratende Sicherheitskommission dem Grossen Rat den entsprechenden 105-Millionen-Franken-Kredit für die Jahre 2016 bis 2019 zur Annahme – wenn auch nur knapp.

Wenig überraschend stören sich vor allem die SVP und die EDU an den hohen Kosten. Ihre acht Vertreter in der Sicherheitskommission waren es denn auch, die den Kredit abgelehnt haben. Die restlichen neun Mitglieder haben Ja gesagt. «Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass die Pauschalbeiträge des Bundes für die Betreuung und die Unterbringung von Asylsuchenden kostendeckend sein müssen und für alle Leistungen ausreichen müssen», erklärt Thomas Knutti (SVP, Weissenburg) die Ablehnung.

Theoretisch kommt denn auch der Bund für die Kosten auf. Im Kanton Bern reichen die Beiträge aber schon lange nicht mehr, um alle Ausgaben zu decken. Dies, obschon Bern im interkantonalen Vergleich tiefe Kosten ausweist.

SVP will bei UMA sparen

Sparpotenzial ortet die SVP insbesondere bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) – und dies nicht zum ersten Mal. Die Kinder und Jugendlichen wohnen im Kanton Bern in separaten Heimen und werden speziell ­betreut. 170 Franken kostet ein UMA pro Tag, 5000 pro Monat. Das ist deutlich mehr, als ein Erwachsener in einer normalen Asylunterkunft kostet.

Der Kostenanstieg in den nächsten Jahren geht denn auch hauptsächlich auf die Zunahme der Zahl minderjähriger Asylbewerber zurück. Sind 2014 noch 129 UMA im Kanton Bern gewesen, so waren es 2015 bereits 458. «Angesichts der Kosten ist die Spezialunterbringung für unbegleitete Minderjährige eine Luxuslösung und unverhältnismässig», sagt Knutti.

Aus Sicht der Kommissionsminderheit müsse sich der Kanton auf Minimallösungen beschränken. Für die ­jungen Asylsuchenden würde dies bedeuten, dass sie mit den Erwachsenen in den regulären Unterkünften untergebracht würden, so der SVP-Grossrat.

Mehrheit will Speziallösung

Anderer Meinung ist die Kommissionsmehrheit. Sie bezeichnet die Unterbringung der UMA zwar als teuer, erachtet die Lösung im interkantonalen Vergleich aber als gut. Die Praxis im Kanton Bern ist vom Grossen Rat auch bereits mehrfach bestätigt worden. Mit der speziellen Unterbringung könne eine kindergerechte Betreuung sicher­gestellt werden, findet die Kommissionsmehrheit.

Und weil die meisten der jungen Asylsuchenden in der Schweiz bleiben dürften, sollten sie auch frühzeitig ­integriert werden. Da aber die Bundesbeiträge für Erwachsene und Kinder gleich hoch sind, unterstützt die Kommission die Forderung der Kantone, diese Abgeltungen neu zu verhandeln.

Referendum angedroht

Gleicher Meinung ist der Regierungsrat. Er weist in den Erläuterungen zum Kredit darauf hin, dass bei einer Ablehnung die gesetzlichen Vorgaben des Kindesschutzes nicht mehr eingehalten werden könnten. Deshalb sei auch eine Betreuung in den normalen Asylunterkünften nicht denkbar. Und eine Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen sowie Pflegefamilien sei deutlich teurer als die aktuelle Lösung.

Das letzte Wort zum Geschäft hat der Grosse Rat im September. Abgelehnt dürfte der Kredit aber kaum werden, denn die SVP und die EDU stehen selbst bei den bürgerlichen Parteien alleine da. Thomas Knutti kündigt deshalb bereits an: «Wird der Kredit angenommen, prüft die SVP das Referendum.» (Berner Zeitung)