Neue Uniform für Berner Polizisten

Berner Polizistinnen und Polizisten tragen bei ihren Einsätzen schon bald eine neue Uniform. Dies teilt die Kantonspolizei Bern am Freitagmorgen mit.

Zahlreiche Polizeikorps haben Anfang 2015 beschlossen, gemeinsam eine neue Polizeiuniform zu evaluieren und zu beschaffen. Die einzelnen Korps werden sich weiterhin zum Beispiel aufgrund von individuell gestalteten Merkmalen wie Badges oder der Krawatten unterscheiden.

In einer ersten Phase wurden diverse Designfirmen angeschrieben und aufgefordert, einen Vorschlag für die Erneuerung des Designs der Polizeiuniform zu erstellen. Insgesamt drei Firmen reichten ihre Vorschläge ein und präsentierten diese Vertretern aus allen beteiligten Polizeikorps.

Im Oktober 2015 fiel der Entscheid für ein Design. Massgebend waren dabei unter anderem Optik und Zweckmässigkeit sowie Kostenüberlegungen. Ein spezielles Augenmerk wurde ausserdem auf soziale und ökologische Kriterien gelegt.

Die neue Uniform ist den heutigen Bedürfnissen angepasst worden. Bild: zvg/Kapo Bern

Die zukünftige Arbeitsuniform lehnt sich an das derzeitige Erscheinungsbild der deutschschweizerischen kantonalen Polizeikorps an, ist jedoch in Bezug auf Schnitt, Optik und verwendete Materialien den heutigen Bedürfnissen angepasst worden.

Mit dem Tragversuch, welcher bei der Kantonspolizei Bern am 4. Juli 2017 startet und der voraussichtlich bis Februar 2018 dauert, soll die Eignung der neuen Uniform überprüft werden. Ausgewählte Mitarbeitende der beteiligten Polizeikorps testen die neue Uniform in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten auf ihre Praxistauglichkeit. (flo/pd)