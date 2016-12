Manchen Gemeinden wird viel Geld fehlen

Reaktionen

Die Zahlen des Referendumskomitees zu den Steuerausfällen und -kompensationen lösen auf der Gegenseite Skepsis aus. Etwa bei FDP-Grossrat und HIV-Direktor Adrian Haas (Bern). Ohne die Unternehmenssteuerreform III würde die Schweiz weniger attraktiv für Unternehmen, und der Kanton Bern müsse die Gewinn- und Kapitalsteuern sowieso unabhängig davon senken, weil er im interkantonalen Vergleich auf Rang 23 liege.



Zudem klammere die Berechnung des Komitees die dynamischen Effekte einer Steuersenkung aus – positive Auswirkungen etwa auf Arbeitsplätze, Investitionen, Konsum und somit auch wiederum Steuereinnahmen. Haas bemängelt, dass die Kompensationsmassnahmen des Bundes nicht eingerechnet sind, welche der Kanton Bern zu einem Drittel an die Gemeinden weiterreichen will – proportional zu den Steuerausfällen.



Ausgeblendet würde auch, dass die Gemeinden via Liegenschafts- und Vermögenssteuern mehr Geld einnähmen, weil nicht landwirtschaftliche Grundstücke neu bewertet werden sollen. Wenig Verständnis für die Sorgen der Gemeindevertreter zeigt auch SVP-Grossrat Andreas Blank (Aarberg). Gemeinden wie Ittigen, die von einzelnen Firmen profitieren, hätten bisher einfach einen Vorteil gehabt. «Sie mussten sich bereits zuvor bewusst sein, dass diese Einnahmen plötzlich wegfallen könnten – etwa durch einen Wegzug der Firma.»



In kleinen Gemeinden könne auch ein reicher Einwohner grossen Einfluss auf den Steuersatz haben. Etwas mehr Verständnis hat Blank für die Sorgen der Städte. «Sie erhalten aber grosszügige Ausgleichszahlungen für ihre Zentrumslasten. Wenn es wirklich so schlimm kommen sollte, könnte auf diesem Weg geholfen werden.»sar