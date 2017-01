Lehrplan 21: Schülerbeurteilung wird vereinfacht

Die Vorbereitungsarbeiten seien mittlerweile abgeschlossen, sagte Erziehungsdirektor Bernhard Pulver am Dienstag vor den Medien. Die Einführung erfolgt bekanntlich ab August 2018.

Definitiv geregelt hat Pulver nun auch, wie die Schüler künftig beurteilt werden sollen. Seine Vorschläge für eine vereinfachte und verbesserte Beurteilung seien in der Konsultation auf ein positives Echo gestossen, stellte der Erziehungsdirektor fest.

An den bisherigen Grundsätzen werde nicht gerüttelt, betonte er. Die bisherigen Zeugnisse sollen aber vereinfacht und deren Anzahl reduziert werden. Im Gegenzug soll das Standortgespräch mit den Eltern aufgewertet werden. Neu wird es dazu ein verbindliches Protokoll geben.

Das erste Zeugnis gibt es künftig erst am Ende des 2. Schuljahrs. Die nächsten Beurteilungsberichte folgen nach dem 4., 5. und 6. Schuljahr. Auf der Sekundarstufe gibt es nicht mehr halbjährliche, sondern jährliche Beurteilungsberichte und Schullaufbahn-Entscheide. Diese halten fest, ob ein Kind ins nächste Schuljahr übertreten kann.

Festgelegt hat Pulver weiter, dass es drei statt nur zwei Portfolios zu den überfachlichen Kompetenzen geben wird. Hier geht aus auch um die für die Berufswahl wichtigen Schlüsselkompetenzen. Das Portfolio wird Ende des 7., 8. und 9. Schuljahres ausgewiesen.

Weniger Hausaufgaben

Die bernische Erziehungsdirektion hat am Dienstag noch die allgemeinen Hinweise und Bestimmungen zum Lehrplan 21 in die Konsultation gegeben. Dabei handelt es sich laut Pulver um ein «Gemisch von Hilfestellungen und Vorgaben». Die sogenannten AHB würden von den Lehrkräften als Orientierung sehr geschätzt.

Vorgesehen ist unter anderem, dass die Kinder künftig deutlich weniger Hausaufgaben machen müssen. Sie sollen in der Freizeit weniger belastet werden, weil ja die Lektionenzahl in den Fächern Deutsch, Mathematik und Informatik erhöht wird.

Neben der Schule müssten Kinder und Jugendliche weiterhin genügend Zeit finden, sich zu erholen und einer Freizeitbeschäftigung nachzugehen, sagte Erwin Sommer, der Vorsteher des Amts für Kindergarten, Volksschule und Beratung.

Abstimmung in Sicht

Der neue Lehrplan wird noch Gegenstand von mindestens einer Volksabstimmung sein. Möglicherweise am 4. März 2018 befinden die Stimmberechtigten über die Initiative, die verlangt, dass Lehrpläne künftig dem Grossen Rat und allenfalls dem Volk vorgelegt werden.

Sollte das Begehren eine Mehrheit finden, könnte es etwa 2020 zu einer Referendumsabstimmung über den Lehrplan 21 kommen. Der neue Lehrplan wäre dann schon zwei Jahre in Kraft. Aus Sicht von Erziehungsdirektor Pulver ist das ein Vorteil, «denn so wissen die Leute dann auch, um was es geht».

Pulver betonte, die Einführung des Lehrplans 21 vor einer allfälligen Abstimmung stelle kein «fait accompli» dar. Das Volk sei danach immer noch frei, sich gegen den Lehrplan auszusprechen. «Das wäre vielleicht nicht gerade sinnvoll, aber auf jeden Fall möglich. Man kann problemlos wieder aus dem Lehrplan aussteigen.»

Wie es anschliessend weitergehen würde, sei offen. Viele Neuerungen, die der Lehrplan 21 mit sich bringe, seien in jedem Fall sinnvoll und mehrheitsfähig - beispielsweise die geplante Stärkung einiger Fächer. (ngg/sda)