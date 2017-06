Kein Preisaufschlag für Libero-Billette

Wer sich am Freitag allerdings nach den Folgen dieses Schnitts erkundigte, erhielt kaum Antworten. Ausser einer, die dafür die Bahn- und Buspassagiere umso mehr interessieren wird: Die Billettpreise im Tarifverbund Libero werden Ende Jahr nicht teurer. Wer also 2018 im Raum Bern und Solothurn, im Emmental und im Oberaargau sowie im Seeland und im Berner Jura unterwegs ist, wird für das Billett gleich viel zahlen wie heute. ­

Libero-Sprecher Urs Bloch erwähnt in diesem Zusammenhang, dass die Kantone Bern und Solothurn die Billette mit jährlich 20,8 Millionen Franken verbilligen. Sollte Bern seinen Beitrag senken, müsste der entsprechende Vertrag neu ausgehandelt werden. Signale in diese Richtung gebe es aber keine, und so gehe man davon aus, «dass der Betrag auch für nächstes Jahr garantiert ist».

Ohnehin lenkt die Regierung die Aufmerksamkeit anderswohin. Sie will das Geld vor allem bei den Abgeltungen einsparen, die die Bahn- und Busbetreiber für ihre Leistungen im an sich defizitären Regionalverkehr erhalten. Diese Entschädigungen sollen gekürzt werden – allerdings nicht zulasten des Fahrplanangebotes, sondern «durch Einfordern von weiteren Effizienzmassnahmen», so der Bericht zum Sparpaket.

Wo die Unternehmen zusätzlich sparen sollen und ob darunter am Schluss sogar das Personal leiden wird, ist im Moment die grosse offene Frage. Für konkretere Angaben sei es viel zu früh, liessen Bernmobil und Postauto am Freitag verlauten, derweil die BLS zusätzlich auf ­ihre bisherigen Anstrengungen hinwies: Erst kürzlich habe man bei den Stabs-, Support und Assistenzfunktionen 30 Vollzeitstellen gestrichen. (Berner Zeitung)