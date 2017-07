Käser: «UMA-Zentren nur noch für jüngere Asylsuchende»

Herr Käser, sind Sie ein schlechter Verlierer?

Hans-Jürg Käser: Nein. Aber ich weiss, worauf Sie hinauswollen.

Das Stimmvolk lehnte am 21. Mai den Asylsozialhilfekredit ab und beauftragte Sie, Geld zu sparen. Stattdessen beantragen Sie einen Zusatzkredit über 12,7 Millionen Franken.

Ich bin ein grosser Fan der direkten Demokratie, wir müssen den Volkswillen umsetzen.

Aber?

Erstens gibt es geltende Grossratsbeschlüsse, die das Konzept der Spezialisierung, sprich der separaten Unterkünfte für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) stützen. Gegen diese Beschlüsse wurde nicht das Referendum ergriffen, also können wir sie nicht ignorieren. Zweitens haben wir mit der Zen­trum Bäregg GmbH einen bis 2019 laufenden Vertrag für die Unterbringung und Betreuung der UMA. Diese Firma hat Per­sonal angestellt und kann ihre Strukturen nicht von heute auf morgen anpassen. Auch will die Regierung nicht überhastet die Reissleine ziehen. Deshalb brauchen wir für das laufende Jahr diesen Zusatzkredit. Drittens sind wir per Gesetz dem Kindesschutz verpflichtet.

Andere Kantone messen dem Kindesschutz jedoch weniger Bedeutung bei als Bern und bringen UMA gemeinsam mit erwachsenen Flüchtlingen unter.

Die Empfehlungen der Sozialhilfedirektorenkonferenz gehen in die Richtung, wie sie der Kanton Bern umsetzt. Und der Vergleich mit anderen Kantonen hinkt, da Bern als grosser Kanton erheblich mehr UMA unterbringen muss als die meisten anderen.

Wie wollen Sie ab 2018 in der Asylsozialhilfe Geld sparen?

Wir arbeiten derzeit an einem neuen Konzept für die Unterbringung und die Betreuung der UMA inklusive des dazu notwendigen Kredits. Im Januar 2018 wird der Grosse Rat über die künftige Form der UMA-Unterbringung entscheiden.

Sie delegieren die Umsetzung des Volksentscheides vom 21. Mai also ans Parlament.

Das kann man so nicht sagen. Wir setzen den Volkswillen um, indem wir dem Grossen Rat verschiedene Varianten vorschlagen, wie man nach besagtem Volksentscheid im Kanton Bern mit UMA künftig umgehen will.

Die SVP wird sagen, Regierungsrat Käser drücke sich vor seiner Verantwortung.

Genau das tut Regierungsrat ­Käser eben nicht. Ich will durch die Vorlegung des Konzepts erreichen, dass die politische Diskussion geführt wird. Im Übrigen hätte der Gesamtregierungsrat den Zusatzkredit für 2017 als ­gebundene Ausgabe in eigener Kompetenz bewilligen können. Ich wollte aber, dass sich das Parlament dazu äussern kann. Mit dem Risiko, dass erneut das Referendum ergriffen wird.

Wie könnte ein solches Konzept aussehen?

Ich bin relativ optimistisch, dass wir eine differenzierte Lösung finden, die es uns erlaubt, die heutigen UMA-Zentren auch weiterhin zu betreiben. Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass wir ab 2018 die 17-jährigen UMA, die den grössten Teil ­ausmachen, in den normalen Durchgangszentren gemeinsam mit den Erwachsenen unterbringen. Die separaten Zentren wären dann für die jüngeren Asyl­suchenden reserviert.

Wie viel Geld liesse sich damit sparen?

Das lässt sich noch nicht abschätzen. Wie gesagt, wir sind erst an der Erarbeitung des Konzepts.

Interpretieren Sie das Abstimmungsresultat vom Mai nicht so, dass die Berner Stimm­berechtigten keine separaten UMA-Zentren mehr wollen?

Die Stimmbürger wollen einfach nicht mehr 171 Franken pro Tag und UMA ausgeben. Wenn wir einen guten Kompromiss finden, der weniger kostet und dennoch an die heutigen Strukturen angelehnt ist, bin ich zuversichtlich, dass wir dafür eine Mehrheit finden. Zumal ich immer noch erwarte, dass der Bund seine Tagespauschale ab 2018 erhöhen wird.

Heute beträgt diese für alle Asylsuchenden 50 Franken. Die Kantone verlangen für UMA eine Verdreifachung dieses ­Betrags.

Schon eine Verdoppelung würde eine spürbare Entlastung bedeuten.

(Berner Zeitung)