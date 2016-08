Erpressung oder Bestechung? Beamte fälschten Fahrzeugausweise

Die Geschichte wäre wohl unter dem Deckel geblieben. Weil aber das kantonale Strassenverkehrsamt vor Obergericht abgeblitzt ist, wurde nun publik, dass im Amt gemauschelt wurde. Das Gericht hatte darüber zu entscheiden, ob das Amt als Privatkläger gegen zwei Ex-Mitarbeitende auftreten und Akteneinsicht verlangen darf.

Diesen, so ist dem Gerichtsentscheid zu entnehmen, wird Urkundenfälschung vorgeworfen. Deshalb mussten die beiden ihren Posten beim Strassenverkehrsamt räumen. Die Kündigung, das steht ebenfalls im Entscheid des Obergerichts, ist unbestritten.

Im Dienste von Autohändlern

Aufgeflogen sind die beiden letzten Juli. Ihrem Vorgesetzten gelang das, was man sich als Finden der Nadel im Heuhaufen vorstellt: Unter den jährlich insgesamt 270 000 mutierten Fahrzeugausweisen fand er bei Stichproben mehrere Fehler oder Unstimmigkeiten.

So war etwa das Ausstellen eines Ausweises nicht in Rechnung gestellt worden, in einem anderen Dokument konnte der Termin einer Fahrzeugprüfung nicht stimmen.

Skeptisch geworden, intensivierte der Vorgesetzte seine Überprüfung und fand weitere Fälle, in denen falsche Papiere ausgestellt worden waren. Etwa indem das Datum der Inverkehrsetzung eines Fahrzeuges falsch eingetragen worden war, sodass das betreffende Vehikel jünger erschien, als es in Wahrheit war.

Und: In allen Fällen waren dieselben zwei Sachbearbeiter am Werk gewesen. Von den Unregelmässigkeiten profitiert haben zwei Autohändler. Wohl, um mit den falschen Angaben auf den Fahrzeugausweisen höhere Verkaufspreise zu erzielen.

Amtsvorsteher Niklaus Lundsgaard-Hansen will sich mit Verweis auf das hängige Strafverfahren gegen die beiden ehemaligen Mitarbeitenden nicht weiter zu den Vorwürfen äussern. Er grenzt aber das Ausmass des Schadens ein – insgesamt seien in acht Fällen falsche Dokumente ausgestellt worden.

«Wir haben sofort die Polizei eingeschaltet und die Mitarbeitenden bis zum Abschluss der Ermittlung unter Beobachtung gestellt.» Als sich der Verdacht erhärtet habe, sei den beiden gekündigt worden.

Geht es um Erpressung?

Die beiden Entlassenen werden sich wohl vor Gericht wegen Urkundenfälschung verantworten müssen. Unklar ist, ob sie sich ihre Dienste vergolden liessen. Laut seinem Wissensstand sei kein Geld geflossen, sagt Lundsgaard-Hansen: «Uns gegenüber gaben sie an, von den Autohändlern erpresst worden zu sein.»

Weil Bestechung von Amtsträgern sowie Erpressung Offizialdelikte sind, wird wohl auch gegen die Autohändler ermittelt. Lundsgaard-Hansen kann dazu nichts sagen, das Obergericht hat dem Amt die Akteneinsicht verweigert. «Weil die Mitarbeiter die Kündigung akzeptiert haben, sind wir aus dem Verfahren draussen.» (Berner Zeitung)