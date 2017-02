Entlassene Beamte sollen weniger weich fallen

Überstunden der Kantonsangestellten

Die Regierung will das Thema Vertrauensarbeitszeit für Kadermitarbeitende mit einer Revision des Personalgesetzes erneut in Angriff nehmen. Sie reagiert damit auf den Druck der Geschäftsprüfungskommission und der Finanzkommission des Grossen Rates, Überstunden für hohe Kader abzuschaffen. Trotz eines noch immer offenen Auftrags des Grossen Rates lag das Thema seit 2012 auf Eis. Damals hatte die Regierung eine Vorlage erarbeitet, zog sie aber nach der Vernehmlassung zurück.



Am damaligen Vorschlag wurde kritisiert, dass mit der Vertrauensarbeitszeit eine Lohnerhöhung für die Regierungsräte verbunden gewesen wäre. Wenn die Kader keine Überstunden mehr aufschreiben dürfen, müsse man ihnen mehr Lohn bezahlen, war die Haltung der Regierung. Und im Gesetz ist verankert, dass die Exekutivmitglieder 15 Prozent mehr Lohn als die höchsten Kader erhalten. Für einige Grossräte ist es aber kein Tabu, dass Kaderleute künftig mehr verdienen als Regierungsräte.



Grund für die Forderung nach Vertrauensarbeitszeit für hohe Kader sind die zum Teil horrenden Überzeitguthaben, die in den letzten Jahren immer wieder für Kritik sorgten. Der neuste Fall: Letzten November wurde der kantonale Datenschützer vom Grossen Rat mit einem nur mässigen Resultat wiedergewählt, weil er 500 Überstunden auf dem Langzeitkonto angehäuft hatte.



Die Überstunden sind für den Kanton eine finanzielle Last: 144 Millionen Franken Rückstellungen hatte der Kanton Ende 2015 gemacht, um 2,2 Millionen angehäufte Überstunden allenfalls auszahlen zu können. Dies war indes weniger Geld als in den Vorjahren, weil die Mitarbeitenden nun von Gesetzes wegen Überzeit abbauen müssen. Bis Ende 2019 dürfen sie nur noch 50 Tage auf dem Zeitkonto haben. Einige Überstunden bezahlt der Kanton auch aus. 2016 verwendete er dafür 12,3 Millionen Franken.



Wann die Regierung die neue Vorlage präsentieren wird, hat sie noch nicht festgelegt. sar