«Der Druck auf die Finanzen nimmt zu»

Keine Senkung der Einkommenssteuer für natürliche Per­sonen, dafür weniger Gewinn- und Kapitalsteuern für Unternehmen. Als Kompensation der Mindereinnahmen soll dafür die Motorfahrzeugsteuer erhöht werden. So lautete, auf einen kurzen Nenner gebracht, die Steuerstrategie des Regierungsrats, wie er sie vor einem Jahr präsentiert hatte.

Autosteuer wird nicht erhöht

Das vorgeschlagene Strategiepapier war von links bis rechts zerzaust worden, sodass Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP) gestern einen neuen Vorschlag präsentieren musste. Revolutionäres war realistischerweise nicht zu erwarten. Die Regierung bestand bis Ende Juni mehrheitlich aus rot-grünen Politikern.

Und obschon die SVP Kanton Bern bereits «erste Wirkung» der neuen bürgerlichen Mehrheit ausmachen will, sind die Planungsarbeiten und Lösungsvorschläge noch vor den Sommer­ferien erarbeitet worden. Die Regierung in der alten Zusammensetzung wird sich wohl gesagt haben: Der neu zusammengesetzte Regierungsrat soll es richten.

Tiefere Gewinnsteuern

So hält der Regierungsrat an den Kernelementen fest, namentlich an der gestaffelten Senkung der maximalen Gewinnsteuerbelastung sowie an der Erhöhung des maximalen Abzugs für Drittbetreuungskosten von 8000 auf 10 100 Franken. Neu ist lediglich, dass der Regierungsrat auf eine Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer verzichten will.

«Diese Erhöhung zur teilweisen Finanzierung der Minder­einnahmen hat sich als politisch chancenlos erwiesen», sagte Beatrice Simon. Eine Erkenntnis, die insofern nicht überrascht, als das Berner Stimmvolk vor vier Jahren einer Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer eine Abfuhr erteilte.

Noch vor einem Jahr sagte Beatrice Simon: «Der Regierungsrat sieht keine andere ­geeignete Möglichkeit, eine ausreichende Gegenfinanzierung zusammenzustellen.» Er ist offensichtlich auch ein Jahr später nicht fündig geworden, sodass er darauf verzichtet, für die Steuerausfälle bei juristischen Personen eine Gegenfinanzierung vorzuschlagen.

Kein Wunder, dass linke Politiker entsetzt sind. Die Grünen sprechen von einem «Kniefall vor der Autolobby» und plädieren damit indirekt für eine Missachtung des Volkswillens. Für die SP darf eine massvolle Motorfahrzeugsteuer in Höhe des schweizerischen Mittels kein Tabu sein. «Steuersenkungen kommen für die SP nur infrage, wenn sie gegenfinanziert sind.»

Neues Entlastungspaket

Demgegenüber will die FDP die Gewinnsteuersätze noch stärker senken und erinnert an eine vor zwei Jahren überwiesene Motion der Finanzkommission, wonach der Regierungsrat «baldmöglichst ein neues Massnahmen­paket mit echten Angebots- und Strukturveränderungen vorzulegen hat».

Laut FDP schlug die damalige mehrheitlich rot-grüne Regierung die Motionsforderung in den Wind, obwohl diese klar überwiesen worden war. Auch die SVP findet, «neue Entlastungsmassnahmen und Budgetanpassungen sind dringend notwendig». Es sei unverständlich, dass die Regierung nur von einem «allfälligen» neuen Entlastungs­paket spricht.

«Der Druck wird zunehmen»

Dieser Vorwurf ist freilich kaum gerechtfertigt. Beatrice Simon liess gestern kaum Zweifel daran offen, wohin die Reise führt. «Der Druck auf die Finanzen wird zunehmen», sagte die BDP-Regierungsrätin. «Damit die Steuerstrategie umgesetzt werden kann, müssen Leistungen abgebaut werden. Wir kommen nicht darum herum, über ein Entlastungspaket zu diskutieren.» (Berner Zeitung)