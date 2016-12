Das Salzmonopol sorgt für Diskussionen

Nahe der Saline Riburg zwischen Rheinfelden und Möhlin pfeift der Wind über den Acker. Doch die Männer der deutschen Firma Daldrup können ihn nicht hören. Zu laut rattert die Maschine, die Sand und Kies aus dem Bohrloch spült. 270 Meter in die Tiefe stösst der Bohrer vor, dorthin, wo das Salz im Boden liegt.

An diversen Orten auf dem Landwirtschaftsland stehen kleine Silos und Häuschen – in dieser Region wird Salz gewonnen, das auch die Strassen im Kanton Bern im Winter sicher macht. Durch unterirdische Pipelines fliesst diese Sole rund zwei Kilometer weiter in die Saline Riburg, wo sie zum Auftausalz verarbeitet wird.

Die Schweizer Salinen AG mit ihren Standorten in Riburg AG, Schweizerhalle BL und Bex VD verwaltet in der Schweiz das Salzmonopol der Kantone. Je nach Winter macht das Geschäft mit Auftausalz 40 bis 60 Prozent des Umsatzes aus – die Kantone und Gemeinden sind verpflichtet, ihr Salz bei den Salinen zu beziehen. Alle Kantone und das Fürstentum Liechtenstein sind Aktionäre der Firma, die jährlich bis zu 600'000 Tonnen Auftausalz produziert.

Monopol unter Beschuss

Doch dieses Salzregal – ein Handelsmonopol, das beim Staat beziehungsweise bei den Kantonen liegt – ist unter Beschuss: In diversen Kantonen wird darüber diskutiert, auszusteigen und die Aktienanteile zu verkaufen. So auch im Kanton Bern, der mit knapp 12 Prozent Anteil der grösste Aktionär ist.

Zwischen 13'000 und 37'000 Tonnen Salz lieferten die Salinen in den letzten Jahren in den Kanton Bern. Die Firma erwirtschaftete dabei Gewinne zwischen 5 und 20 Millionen Franken, seit 2011 erhält Bern im Durchschnitt eine Dividende von 1,1 Millionen Franken pro Jahr. Der Grosse Rat entscheidet im Januar, wie es mit dem Salzregal weitergehen soll.

Von oben auf den Salzwassersilos in der Saline Riburg sieht man bis zur Bohrstelle auf dem Feld. Bis zum Ende des Jahrhunderts wird das Salz von dort die Schweizer Strassen sicher auftauen ­können. Danach können andere Felder angezapft werden, in der Ajoie im Jura zum Beispiel, wo das Salz tiefer im Boden liegt. «Da sie äusserst tief liegen, wird eine Förderung der Salzvorkommen in der Ajoie momentan aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht gezogen», sagt Nicole Riethmüller von den Salinen.

Im Silo unter ihren Füssen schäumt die milchige Sole. Sie wird mit Kohlensäure, Soda und Kalk enthärtet. Im zweiten Silo ist das Salzwasser klar. Weisse Fetzen schwimmen darauf. Fährt man mit dem Finger über das Geländer, schmeckt er danach salzig. Riethmüller zeigt auf den braunen Rand des Silos. «Das Salz greift alles an. Deshalb ist die Wartung unserer Infrastruktur aufwendig.»

Argumente um den Preis

Das Salzmonopol sei nicht mehr zeitgemäss und widerspreche der liberalen Wirtschaftsordnung, sagen jene, die es aufheben möchten. In Bern sind dies GLP-Grossrat Michael Köpfli (Bern) und 14 Mitunterzeichnende diverser Parteien. Wegen des fehlenden Wettbewerbs würden die Kunden einen überhöhten Salzpreis bezahlen, so Köpfli. Er zitiert die liberale Denkfabrik Avenir Suisse: «2013 betrug der Preis für eine Tonne Auftausalz in der Schweiz beispielsweise 190 Franken und lag damit um Faktor 2 bis 4 höher als im umliegenden Ausland.»

Für Salinenchef Urs Hofmeier ist der höhere Preis gerechtfertigt: «Wir stellen im Auftrag der Kantone sicher, dass die Schweiz auch in strengen Wintern und auf sehr lange Zeit hinaus mit Salz versorgt ist.» Die Infrastruktur aufrechtzuerhalten und so langfristig zu investieren, brauche Sicherheiten und Geld. «Würde das Monopol fallen, müsste jede Gemeinde eigene Salzlager anlegen und Salz organisieren.»

Heute koste die Tonne Salz gleich viel, ob sie nun in die Stadt Bern oder ins Haslital geliefert werde. «Es ist absehbar, dass das entlegene Haslital, das zudem mehr Auftausalz benötigt, bei einem liberalen Markt mehr bezahlen müsste als die Stadt Bern», sagt Hofmeier.

In Riburg fliesst die gereinigte Sole von den Silos in die Verdampfungsanlage. Hier wird das Salzwasser auf 120 Grad erhitzt, das Wasser verdampft, das Salz auskristallisiert und der Salzbrei geschleudert. Dampf und überschüssige Sole werden anschliessend weiter genutzt.

Die Sole geht wieder in den Verdampfungsprozess, der Dampf wird gereinigt, komprimiert und als neue Energie wiederum für die Salzgewinnung verwendet. In den nächsten Jahren soll zudem neben der Saline eine Biocrevettenzucht entstehen, mit Abwärme und Salzwasser von der Saline.

Das getrocknete Salz wird derweil über Förderbänder in die Lagerhallen am anderen Ende des Areals transportiert, vorbei an der Spedition und nostalgisch­ ­anmutenden Bohrtürmchen. Sie stammen noch aus der Zeit um 1848, als die Saline Riburg gegründet wurde.

Juristische Unklarheiten

Das Salzregal der Kantone entstand im Mittelalter, als Salz ein Luxusgut und wichtiges Konservierungsmittel für Lebensmittel war. 1973 übertrugen die Kantone dieses Recht an die Salinen. Bereits heute gilt das Monopol aber nicht mehr absolut. 2014 vereinbarten die Salinen mit dem Preisüberwacher, dass der Handel mit Speisesalzspezialitäten wie etwa Fleur de Sel künftig liberalisiert ist. Mit ihrem Sel des Alpes mischen die Salinen seither in diesem Wettbewerb mit.

Wie einfach die Kantone indes aus dem restlichen Monopol aussteigen könnten, ist nicht klar. Die Berner Regierung und die Salinen sagen, gemäss Statuten sei ein Kanton verpflichtet, das Salz bei den Salinen zu beziehen, solange er dort Aktien besitzt. Einem Aktienverkauf an Drittpersonen müsste aber der Verwaltungsrat der Salinen zustimmen – und es sei unklar, ob ein anderer Kanton oder das Fürstentum Aktien kaufen würde.

Anders sieht dies Peter V. Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Uni Bern. Er sagte im «Bund», kein Kanton könne statutarisch dazu verpflichtet werden, das Salz bei den Salinen zu beziehen. Salinenchef Hofmeier widerspricht: Bei kantonalen Regalhoheiten gehe das kantonale öffentliche Recht dem Bundesprivatrecht vor, und gemäss ­diesem sei die Vereinbarung ­bindend.

Langsam wird es hell im Salzlager Saldom Nummer zwei in Riburg, die Sparlampen benötigen ihre Zeit. Ein weisser Berg taucht auf, umgeben von einer Holzkonstruktion. Das Salz zwischen den Fingern ist noch immer feucht. Man könnte mit dem Auftausalz die Pasta würzen – wenn man ausblendet, dass es nicht wie das Speisesalz unter hygienischen Bedingungen hergestellt wurde. Bis unters Dach ist die Kuppel gefüllt, mit 120'000 Tonnen Salz, die für den Wintereinbruch bereitstehen.

Der Hügel wirkt verlockend, man könnte etwa darauf schlitteln. Nicole Riethmüller schüttelt den Kopf und lacht. Einer ihrer Mitarbeiter machte sich vor kurzem für eine Reparaturarbeit auf den Weg zur Spitze des sulzigen Haufens. Er benötigte eine Dreiviertelstunde, sackte immer wieder ein.

Höhere Preise bei Engpässen

Den zweiten und grösseren Salzdom in Riburg gibt es seit 2012. Er wurde gebaut, weil die Vorräte an Auftausalz in einigen strengen Wintern zu knapp wurden – auch damals wurde Kritik am Monopol laut. Allerdings war das Salz nicht nur in der Schweiz knapp. «Im nahen Ausland stiegen die Preise in die Höhe – das würde auch in der Schweiz passieren, würde man das Monopol aufheben», sagt Hofmeier.

Die Monopolgegner verweisen stets auf eine Äusserung des Bundesrates von 2005, das Salzregal sei heute nicht mehr erforderlich für die Versorgungssicherheit. «Ich bin überzeugt, dass der Bundesrat nach den Erfahrungen von 2012 und 2013 heute anders entscheiden würde», so Hofmeier. Noch müssen die Reserven im Riburger Saldom aber nicht an­gebrochen werden.

In den Kantonen und Gemeinden selber sind Vorräte gelagert, zudem fliessen in der Verpackungshalle der Saline laufend neue Säcke vom Band. Mit Last- und Güterwagen werden sie ausgeliefert. 5-Kilogramm-Säcklein für den verschneiten Pfad vom Gartentor zum Hauseingang, 25-Kilogramm-Säcke für spiegelglatte Firmengelände und vereiste Gemeindestrassen. Etwa jene im Kanton Bern. (Berner Zeitung)