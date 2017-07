Bahnreisende sehen Rot

Ferienzeit heisst Reisezeit. Wer in diesen Wochen aber mit der Bahn unterwegs ist, für den heisst es auch: Ferienzeit heisst Umsteigezeit, vom Zug auf den Bus und umgekehrt. Denn landauf, landab erneuern die Bahnunternehmen ihre Infrastruktur.

Wer einen wichtigen Termin hat, tut gut daran, den Onlinefahrplan zu konsultieren und sich nicht auf die gewohnten Abfahrtszeiten zu verlassen. Sonst findet der Termin ohne einen statt, oder der Anschlusszug ist bereits weg.

Aktuell sind etwa die Strecken zwischen Bern-Brünnen und Kerzers oder die Linie im Worblental zwischen Bolligen und Worb Dorf gesperrt. Am übernächsten Wochenende ist der Bahnhof Konolfingen während gut dreier Tage wegen Bauarbeiten komplett gesperrt, was sich gleich auf mehrere Bahnlinien auswirkt.

Wegen des Baus des neuen Tiefbahnhofs des RBS und der Entflechtung Wylerfeld kommt es in den nächsten Wochen in Bern zu punktuellen Zugausfällen sowie Änderungen von Abfahrtszeiten und Gleisen. Zum Vergrössern hier klicken.

Speziell ist die Lage im Raum Zollikofen/Moosseedorf, wo der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) den Abschnitt auf Doppelspur ausbaut. Direkt betroffen von den Arbeiten ist jedoch die Linie nach Münchenbuchsee und Biel, und damit die BLS und die SBB. Eine Absprache untereinander ist deshalb unerlässlich.

Kurz und heftig

Die Bahnunternehmen setzen beim Unterhalt ihrer Infrastruktur vermehrt auf Intensivbauphasen mit Totalsperren. Dadurch könnten die Kosten markant gesenkt werden, schreibt die Medienstelle der SBB. Bei Sanierungen während der Nacht dauere die Belastung für die Anwohner zudem ungleich länger.

Dieses Argument führt ebenfalls der RBS an. Ausserdem sei die Qualität der Arbeiten bei diesem konzentrierten Vorgehen besser und die Sicherheit für die Bauleute höher. Die BLS versucht mittels eines sogenannten Clusterings, auf einer gesperrten Strecke mehrere Arbeiten gleichzeitig durchzuführen.

Die Arbeiten werden witterungsbedingt im Sommerhalbjahr ausgeführt. Damit möglichst wenige Berufspendler von längeren Sperrungen betroffen sind, verlegen die Bahnunternehmen diesen Unterhalt auf die Ferienzeit. Versucht wird dabei, grosse Veranstaltungen wie Open Airs zu berücksichtigen.

Nicht immer ist das jedoch möglich. So war am vergangenen Samstag die Strecke von Bern nach Murten unterbrochen, wo das Stars of Sounds stattgefunden hat. Die Terminierung der Baustellen hängt auch von der Verfügbarkeit von grossen Maschinen ab, die mehrere Monate im Voraus reserviert werden müssen.

RBS kennt die Feriensperre

Während andere Leute auf der faulen Haut liegen können, heisst es für die Gleisarbeiter, die Ärmel hochzukrempeln. Die BLS empfiehlt «gewissen Mitarbeitern», ihre Ferien in den Herbst, Frühling oder Winter zu verlegen. Ein generelles Ferienverbot im Sommer kennt die BLS aber nicht.

Anders ist die Situation beim RBS. Dort werden die Bauarbeiten ein Jahr im Voraus geplant. Wenn diese nur in den Ferien ausführbar sind, haben die Mitarbeitenden des Bahndienstes eine Feriensperre. Wenn immer möglich, so die Medienstelle des RBS, würden Mitarbeitenden mit schulpflichtigen Kindern mindestens zwei Wochen Ferien während der Schulferienzeit ermöglicht.

Aktueller Fahrplan online unter www.sbb.ch. (Berner Zeitung)