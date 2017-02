BKW-Mehrheit ist nicht sakrosankt

Soll die BKW ein Zwitter bleiben? Ein Unternehmen, das der Kanton Bern mit einem Aktienanteil von 52,4 Prozent kontrolliert, das aber auch an der Börse kotiert ist? Ein Stromversorger mit Netzmonopol und gefangenen Kleinverbrauchern, der im Dienst­leistungsgeschäft expandiert und reihenweise Ingenieurbüros sowie Gebäudetechnikfirmen aufkauft? Ein Anbieter, der seine Gebietsgrenzen verwischt und dies mit dem Sponsoring an der Skiweltmeisterschaft untermauert, dabei aber weiterhin faktisch von einer Staatsgarantie profitiert?

Zwischen 34 und 60 Prozent

Für Liberale passt all dies seit langem nicht mehr zusammen. Die FDP nahm im letzten Sommer einen neuen Anlauf und verlangte, die Kantonsregierung solle ein Gesetz entwerfen, das eine Privatisierung der BKW ermögliche. Dies auf Druck von Gewerbetreibenden in den eigenen Reihen wie dem Unternehmer Peter Flück, welche die Konkurrenz der BKW als unfair kritisieren.

Der Regierungsrat nahm den Ball auf und schickte eine Vorlage in die Vernehmlassung. Demnach soll der Kanton an der BKW mindestens 34 Prozent und höchstens 60 Prozent halten. In diesem Rahmen könnte der Regierungsrat über die Höhe der ­Beteiligung entscheiden.

Die SP und der Gewerkschaftsbund des Kantons Bern sehen dabei rot. Sie drohen mit dem Referendum und sagen Nein zur Abgabe der Mehrheitsbeteiligung. Sonst verliere der Kanton an Einfluss auf die Energiepolitik, und die BKW könne sogar in ausländische Hände ­geraten.

Zudem spüle die BKW jährlich hohe Beiträge in die Kantonskasse, argumentieren sie. Allein 2015 kamen Zinsen, Dividenden und Ertragssteuern von rund 60 Millionen Franken zusammen. SP-Grossrat Luc Mentha findet, die BKW habe sich mit ihrer Strategie auf den starken Wandel des Strommarktes sehr gut eingestellt.

Angriff der Grünen

Bereits die Grünen sehen dies anders. Die Fraktion will zwar im neuen Gesetz festschreiben, dass die Beteiligung über 50 Prozent liegen müsse. Sie beantragt aber zudem, dass die BKW aufgespalten wird. Die Dienstleistungen sollen verkauft werden und nur Produktion sowie Netze mehrheitlich beim Kanton bleiben. Damit würde die BKW keine Quersubventionen mehr ausnutzen können, schreiben die Grünen in der Vernehmlassungsantwort. «Die Marktvorteile aus dem Netz zu nutzen, ist gesetzlich zwar verboten, de facto aber Praxis.»

Dienstleistungen, die in vollem Wettbewerb mit privaten Firmen stehen (zum Beispiel die Errichtung von Solaranlagen), sollten nach Ansicht der Grünen privatwirtschaftlich betrieben werden. Der Netzbetrieb als Monopol­bereich gehöre hingegen in den Besitz des Staats. Bei der Produktion spreche gegen eine Liberalisierung, dass die Investitionszyklen – bei Wasserkraftwerken etwa 80 Jahre – für Privatunternehmen schwer zu stemmen seien.

Die Grünliberalen wollen gar, dass der Kanton nur noch die Netze per Mehrheitsanteil kontrolliert. «Durch die heutige Vermischung von Netz und anderen Dienstleistungen hat die BKW eine so dominante Marktstellung, dass es neuen Dienstleistern kaum möglich ist, in den Markt zu treten», schreibt Daniel Trüssel. Der Grossrat gehört zu jenen Grünliberalen, die dennoch in dem Markt tätig wurden. So verkaufte er jahrelang Wärmepumpen und wechselte dann in ein Ingenieurbüro.

Gespaltene SVP

Die BDP, die EVP und die EDU stellen sich weitgehend hinter den Entwurf für das BKW-Gesetz. Ob der Regierungsrat die Kompetenz erhält, die Beteiligung auf bis zu 34 Prozent senken zu können, hängt entscheidend von der SVP ab. Für die grösste Fraktion ist «nach wie vor klar, dass der Anteil nicht unter die Sperrminorität von 34 Prozent fallen darf». Denn so kann der Kanton weiterhin unter anderem eine Verlegung des Sitzes oder die Änderung des Gesellschaftszweckes verhindern.

Für die SVP ist der heutige Zeitpunkt nicht der richtige dafür, unter 51 Prozent zu gehen. Mit der Schaffung einer Rechtsgrundlage ist sie aber einverstanden. Heisst dies, dass die SVP den Gesetzesentwurf billigen wird? Die Partei, die differenzierte Haltungen gerne als Wischiwaschi abtut, ist gespalten und legt sich nicht fest. Wie die Fraktion stimmen werde, sei offen, sagt Geschäftsführerin Aliki Panayides.

Was möchte die BKW-Führung? Grundsätzlich habe es Vorteile, einen langfristig orientierten Ankeraktionär zu haben, da ein solcher eine gewisse Stabilität mit sich bringe. Ein Mehrheitsbesitz sei dafür allerdings nicht notwendig, sagte Konzernchefin Suzanne Thoma schon mehrfach. Zentral für die BKW sei die unternehmerische Freiheit.

Die FDP und der Handels- und Industrieverein des Kantons Bern plädieren dafür, gar einen Abbau der Kantonsbeteiligung auf null zu ermöglichen. Dieser Antrag scheint aber einen schweren Stand zu haben. Wann der Grosse Rat entscheidet, ist noch offen. (Berner Zeitung)