Wie aus einer Beiz ein Kunstrefugium wurde

Tipp einer Freundin

Das ehemalige Restaurant Bahnhof in Oberburg kaufte der Berner Künstler im Juli 2015. «Ich war seit vielen Jahren auf der Suche nach einer Liegenschaft», sagt Luciano Andreani. Manchmal habe er einfach bei Türen geklingelt und gefragt, ob das Haus zu verkaufen sei. Eine Freundin gab dem Stadtberner den entscheidenden Tipp. Der Kaufentschluss sei innert 48 Stunden gefallen, danach sei er noch dreimal ins Emmental gefahren, bis alles besprochen gewesen sei. «Und immer habe ich im Restaurant zu Abend gegessen, und immer hat es Älplermagronen gegeben.» Bestärkt in seinem Tun wurde Luciano Andreani von seiner Lebensgefährtin Natalia Schmuki. Sie führt in Bümpliz eine Kanzlei. «Ich kam hierher und fühlte mich sofort wohl», erzählt die Notarin. Andreani hatte bislang je ein Atelier in Bern und in Oberbottigen. Die Arbeitsstätte in Bern wird er behalten.