Weniger Schweine, dafür auch Kälber im Stall

Im Dorf kennt fast jeder den ­Betrieb der Produktionsgemeinschaft Lyssach (Proly). Etwas ausserhalb des Dorfes beim Birchiwald am Mergelenweg betreibt sie zwei Schweineställe, in denen 2600 Tiere gehalten werden. Je nach Windrichtung ist die Anwesenheit des Betriebs in der Gegend gut riechbar.

Ganz in der Nähe steht auch der Neubau der Firma Blickle. Immer wieder ist seit der Einweihung des Geschäftsgebäudes vor wenigen Jahren zu hören, dass einige der dortigen Mieter nicht rundweg glücklich seien angesichts der ­nahen Schweineställe.

Eine Luftwaschanlage

Nun kommt Bewegung in die Sache. Die Proly hat ein Baugesuch eingereicht für die Sanierung und die Umnutzung der Schweineställe. Ziel sei die Verminderung der ­Geruchsemissionen, heisst es in den Gesuchunterlagen. Unter anderem ist vorgesehen, eine ­biologische Luftwaschanlage zu installieren.

Zudem will die Proly eines der beiden Gebäude zu einem Kälberstall umnutzen, ­allerdings ohne «bauliche Anpassung an Fassaden und Dach», wie den Unterlagen zu entnehmen ist. Diese liegen bis zum 8. Mai bei der Gemeindeverwaltung in Lyssach auf. Bis dann läuft auch die Einsprachefrist.

Samuel von Ballmoos ist einer der acht beteiligten Landwirte der 1998 gegründeten Proly und vertritt die Bauherrschaft gegen aussen. Gegenüber dieser Zeitung will er sich nicht gross zu den Plänen äussern: «Wir wollen den Betrieb der heutigen Zeit ­anpassen», sagt Alt-Gemeinderat von Ballmoos. Mehr gebe es zum jetzigen Zeitpunkt zum Projekt nicht zu sagen.

Detailliertere Informationen sind dafür im Baugesuch ersichtlich. Die bestehenden Schweineställe der Proly müssten saniert werden, heisst es dort. Der ­Neubau der Firma Blickle an der Kernenriedstrasse sei durch die Geruchs- und Amoniakemissionen des Mastbetriebes gestört und beeinträchtigt. Die Eigen­tümer der Proly hätten sich nun dafür entschieden, «das Problem anzupacken und sich nicht auf einen zu erwartenden Rechtsstreit einzulassen».

Überdeckter Innenhof

Deshalb sollen neu nur noch in einem der beiden Ställe Schweine gehalten werden. Der andere soll zu einem Kälberstall umgenutzt werden. Danach werden gemäss den Unterlagen im Betrieb we­niger Schweine gehalten. Bisher sind es 2600, künftig sollen es 1800 Schweine sein. Hinzu kommen 800 Kälber. Die neue ­Kälberhaltung bedinge keine Änderung der Gebäudehülle, hält die Proly in ihrem Baubeschrieb fest.

Grund für die Umnutzung ist, dass der ältere der beiden Ställe eine offene Gebäudehülle hat und nicht isoliert ist. Um die belastete Luft zu reinigen, bräuchte es aber eine geschlossene Hülle. «Da die Bauherrschaft diese nicht ersetzen will, hat sie sich entschieden, in diesem Stall keine Schweine mehr zu halten», schreibt die ­Proly.

Anders sieht es gemäss den Unterlagen beim zweiten, neueren Stall aus. Dieser hat einen ­Innenhof mit Auslauf. Beim 2006 erstellten Gebäude könne dieser Innenhof überdeckt werden, was nur einen kleineren Aufwand ­bedeute. An der Südwestfassade dieses Stalls soll zudem die ­Luftwaschanlage angeschlossen ­werden. Somit soll dort auch weiterhin Schweinemast betrieben werden. (Berner Zeitung)