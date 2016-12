Vom Büro- auf den Präsidentenstuhl in zehn Minuten

Man sah ihn oft auf dem Velo oder dem Flyer zwischen seinem Arbeitsort Burgdorf und seinem geliebten Lyssach hin- und herdüsen. Eine Sitzung jagte die nächste. Wenn es pressiert habe, habe er es innerhalb von zehn Minuten von seinem Bürostuhl auf den Gemeinderatssessel geschafft – «mit hochrotem Kopf und keuchend», sagt er schmunzelnd.

Hansruedi Sägesser, der 57-jährige SVP-Gemeindepräsident von Lyssach, ist ein engagierter und umtriebiger Mann. Man sah ihn an den verschiedensten Veranstaltungen. Irgendwie tauchte er immer irgendwo auf, suchte das Gespräch und war schnell mit einem per Du. Er vertiefte sich gern in Unterlagen und Statistiken, verhandelte mit dem Kanton, war mal verärgert, mal erfreut.

Schwer vorstellbar, dass Hansruedi Sägesser ab Neujahr nicht mehr Lyssachs Gemeindeoberhaupt sein wird. Nach zwölf Jahren ist für ihn wegen Amtszeitbeschränkung Schluss. Er übergibt das Zepter an Andreas Eggimann.

Der aktive Präsident

Von den 195 Gemeinderatssitzungen, die in den zwölf Jahren stattfanden, hat er nur eine einzige verpasst. Sägesser fehlte aus beruflichen Gründen, krank war er nie. Seine Ferien hat er stets so gelegt, dass er die Termine wahrnehmen konnte.

Pro Woche hat er im Schnitt 15 bis 20 Stunden für das Amt aufgewendet. Sein Arbeitgeber, die ESA in Burgdorf, und seine Arbeitskollegen mussten bisweilen ziemlich kulant sein. «Erste Priorität hatte die Gemeinde, zweite der Job, und erst an dritter Stelle kam das Privatleben», meint Sägesser, der sich selbst als «glücklicher Single» bezeichnet.

«Heute muss ich niemandem mehr erklären, wo Lyssach ist.»Hansruedi Sägesser

Hansruedi Sägesser zog 1987 von Pfaffnau nach Lyssach. 1994, als das Dorf die 1100-Jahr-Feier beging, wurde er nach einer feuchtfröhlichen Runde SVP-Mitglied. Dann sang er im gemischten Chor mit und trat der Feuerwehr bei. Später wurde er Parteipräsident der örtlichen SVP, war je vier Jahre in der Vormundschafts- und der Tiefbaukommission.

Im Jahr 2000 kandidierte er erstmals für den Gemeinderat, blieb aber chancenlos. Erst vier Jahre später sollte ihm der Sprung in die Exekutive gelingen. 2004 fanden stille Wahlen statt, an der Gemeindeversammlung wurde er gleich zum Präsidenten erkoren. Seine Arbeit muss er gut gemacht haben, er blieb auch bei den nächsten beiden Wahlen als Gemeindepräsident unbestritten.

Der niedrige Steuerfuss

In Sägessers Amtszeit fallen Geschäfte wie der Sportplatz, der erst nach einigem Hin und Her realisiert werden konnte. Oder das Rückhaltebecken im Moos, welches das Dorf vor Überschwemmungen schützen soll. Oder der Entwicklungsschwerpunkt im Lyssachschachen, den der Kanton aufgrund des Widerstands aus der Bevölkerung und der Lyssacher Gemeinde auf Eis legte.

Aber der grösste Meilenstein ist die Entwicklung der Shoppingmeile – jenes Gewerbegebiet an der Autobahn, das aus der 1400-Seelen-Gemeinde nicht mehr wegzudenken ist. Noch vor Sägessers Amtsantritt wurden die Verträge mit Kanton, Gemeinde und Investoren unter Dach und Fach gebracht. 1996 wurde die Ikea eröffnet, 1997 der Media-Markt, 2007 das Lyssach-Center.

«Heute muss ich niemandem mehr erklären, wo Lyssach ist», sagt Hansruedi Sägesser auf die Vorteile der Shoppingmeile angesprochen. Und natürlich haben Möbel- und Multimediariesen auch finanzielle Auswirkungen. Lyssach hat einen moderaten Steuersatz von 1,29 Einheiten – einer der tiefsten im Emmental.

Lyssach gehört zu den finanzstarken Gemeinden des Kantons, also zu jenen, die viel in den kantonalen Lastenausgleich einzahlen müssen. Auf die Einwohnerzahl heruntergebrochen, war das laut Sägesser letztes Jahr der siebt-höchste Betrag im ganzen Kanton: knapp 460 Franken pro Einwohner. Durchschnittlich liege das Steueraufkommen juristischer Personen in den Gemeinden bei 8 bis 9 Prozent. In Lyssach seien es rund 40 Prozent. «Dazu tragen alle Betriebe in der Gemeinde bei», betont Sägesser. Doch die Shoppingmeile macht unzweifelhaft den grössten Brocken aus.

Der nervige Verkehr

Die Shoppingmeile brachte zwar steuertechnisch Freude, verkehrstechnisch aber viele Probleme. In den Anfangszeiten hätten zu wenig Parkplätze zur Verfügung gestanden, erinnert sich Sägesser. Die 500 bis 600 Felder reichten bei weitem nicht aus, die angedachte Verkehrsführung funktionierte nicht.

Die Folge: eine verstopfte Bernstrasse und Rückstaus auf der Autobahn. Lösungen mussten her, um das ­Problem zu entschärfen. Erst der Ausbau der Bernstrasse durch die Investoren ermöglichte die weiteren Bauten ab 2005. «Die von uns nicht gewollte Parkplatzbewirtschaftung kostete viel Zeit und Nerven. Aber wir haben es geschafft, jetzt läufts.»

Das Thema Verkehr ist in Lyssach ohnehin ein heisses Eisen und sorgt immer wieder für rote Köpfe bei den Einwohnern: Nicht zuletzt spielt hier auch die vom Kanton geplante Verkehrssanierung Burgdorf–Hasle eine Rolle, die auch Sägesser das eine oder andere Mal Kopfzerbrechen machte.

Die anderen Tätigkeiten

Bauchweh bereitet die jetzt zur Debatte stehende Unternehmensteuerreform III, die die Lyssacher Gemeindekasse empfindlich treffen dürfte. Aber das muss nicht mehr Sägessers Sorge sein.

Er kann ab nächster Woche die Dorfpolitik getrost anderen überlassen. Ab Januar will der kaufmännische Angestellte fünf Monate Ferien beziehen und als Erstes für eine Reise Richtung Namibia abfliegen. Wenn er zurück sei, werde er sich wieder vermehrt auf den Flyer setzen, Freunde treffen und Stammkunde in der Bibliothek werden. Zudem werde er Einsitz in den Kirchgemeinderat Kirchberg nehmen. Was in und um Lyssach laufe, interessiere ihn weiterhin. (Berner Zeitung)