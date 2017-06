Vögele geht, OVS kommt

Der italienische Modekonzern OVS, der die Modekette Charles Vögele Ende 2016 übernommen hat, macht vorwärts – auch im Emmental. «Wir schliessen diese Filiale» ist derzeit in grossen Lettern auf Plakaten im Verkaufsgeschäft von Vögele an der Kirchgasse in Langnau zu lesen. Auf dem ganzen Sortiment werden grosszügige Rabatte gewährt. Alle Artikel sollen raus. Ab Freitag, 18. August, ist die Marke Charles Vögele im oberen Emmental Geschichte.

Die Kommunikationsabteilung des Unternehmens versicherte auf Anfrage dieser Zeitung jedoch, dass keine Arbeitsplätze verloren gehen würden. Nach einer Umbauphase von drei bis fünf Wochen werde die Filiale in Langnau wieder eröffnet. Allerdings mit einem neuen Ladenkonzept und unter dem Label von OVS. Aber: «Die Mitarbeiterinnen bleiben die gleichen wie bei Charles Vögele.» Dieses Vorgehen treffe für sämtliche heutigen 150 Filialen in der Schweiz zu.

Im Emmental macht damit Langnau den Anfang. Ende August folgt dann die Vögele-Filiale in Burgdorf, die nach dem Umbau mit neuem Konzept und dem Logo von OVS ab Mitte September wieder Kundinnen und Kunden erwartet. Die Filiale Kirchberg ist dann im September an der Reihe. Langenthal, die einzige Filiale im Oberaargau, wird Ende Oktober unter dem Namen OVS eröffnet. Bis Ende 2017 soll die Marke Vögele nach mehr als sechs Jahrzehnten gesamtschweizerisch von der Bildfläche verschwunden sein. (Berner Zeitung)