Visionen zum Kasag-Gebiet

Langnauerinnen und Langnauer sind ausdauernde Leute, durchaus weitsichtig und etwas eigensinnig. Das wurde am Mittwochabend klar – in der stickigen Kupferschmiede, am längsten und wohl heissesten Tag des Jahres.

Der Anlass, dem diese Erkenntnis zugrunde liegt, ist die nun lancierte Planung zur Überbauung des Areals südlich des Bahnhofs. Jenes Gebiet, das hinter der Garage Regli an die Schmiedenstrasse und den Hohgantweg grenzt und kürzlich von der Bay Projektentwicklung AG aus Konolfingen gekauft wurde.

Gut fünf Jahre hatten laut Verwaltungsrat Niklaus Bay die Verhandlungen gedauert, bis man mit allen sieben Grundeigentümern auf dem Areal einig geworden war. Erst vor kurzem sei die letzte Unterschrift gegeben worden. Im Perimeter liegen neben den Kasag-Gebäuden etwa das schützenswerte Tillmann-Haus, der Gewerbekanal Sagibach sowie die unter dem Namen Tütscheli-Wüthrich bekannte Liegenschaft.

Jetzt kann die Bay AG die Sache also angehen. Damit sich die Leute in Langnau aber nicht überfahren fühlen, haben die Planer gemeinsam mit der Gemeinde zur sogenannten Input-Veranstaltung geladen. Die Bevölkerung soll mitreden können, so die Idee. Und sie waren gekommen, 82 an der Zahl.

Bunte Kärtchen

Es gibt verschiedene Methoden, wie man einen solchen Anlass konstruktiv gestalten kann. Die von Philipp Hubacher, Geschäftsleiter der beteiligten BHP Raumplan AG aus Bern, gewählte war etwas unkonventionell, aber durchaus erfolgreich. Die Langnauerinnen und Langnauer machten mit – wenn auch etwas widerwillig.

In grossen Gruppen mussten die Anwesenden ihre Hoffnungen, Befürchtungen und Ideen auf bunte Kärtchen schreiben. Ein gewählter Gruppensprecher hatte dann die Ergebnisse zu präsentieren. Die abgelaufene Zeit signalisierte Hubacher mittels hell klingender Glocke.

Der schulmeisterliche Charakter der Angelegenheit entging den leicht schwitzenden Anwesenden nicht. Der eine oder andere Seufzer war nicht zu überhören. Und als dann einem Mann bei der Präsentation der Ergebnisse nahegelegt wurde, doch mit dem Positiven zu beginnen, antwortete dieser: «Wir fangen an, wie es uns dünkt», und machte somit klar: In Langnau lässt man sich nichts vorschreiben.

Nichtsdestotrotz, die Gruppenarbeiten waren ergiebig. Die Pinnwand am Schluss vollgepackt mit visionären, pragmatischen und auch hanebüchenen Ideen, was man mit diesem Gebiet im schattigen Süden des Dorfes so anfangen könnte.

Ein kleines Venedig

Klar ist derzeit eigentlich nur eines: Möglich ist auf dem Gebiet fast alles. Die Kasag Swiss AG will nach Lützelflüh ziehen, die bestehenden Gewerbebetriebe denken laut über das Aufhören nach, und sogar die Erhaltung des Tillmann-Hauses ist nicht in Stein gemeisselt.

Einig schienen sich aber alle darin, dass der ländliche Charme unbedingt erhalten werden müsse. Dass die alten Gebäude nicht einfach dem Erdboden gleichgemacht werden dürfen. Dass das Gebiet eine Mischzone werden soll, mit Wohnungen, Gewerbe und somit Arbeitsplätzen. Auf gar keinen Fall dürfe es eine verschlafene Ecke werden, und ein Grossverteiler habe dort schon gar nichts zu suchen. Grün soll es künftig sein, ein Ort der Begegnung soll es werden, für Jung, Alt, Arm und Reich.

Und auch der Gewerbebach müsse unbedingt Teil des Gebiets bleiben. Man träumte von einem kleinen Venedig, von einem Langnau-Valley mit Denkfabriken, von einer Kulturbühne und einem Ärztehaus. Dass in Langnau Parkplatzmangel herrscht, zeigte sich darin, dass sich fast jede Gruppe ein Parkhaus wünschte. Und wichtig war allen, dass dann früh genug auch über eine Zufahrt, über den Verkehr und Lärmemissionen nachgedacht werde.

Nur ganz wenige haben den Anlass frühzeitig verlassen. Fast alle blieben bis zum Schluss und träumten dann bei einem kühlen Bier noch weiter von einem ­zukunftsweisenden ehemaligen Kasag-Areal. (Berner Zeitung)