Tötung? Totschlag? Oder Mord?

Das Verbrechen sorgte tagelang bis weit über die Grenzen des Emmentals hinaus für Schlag­zeilen: Nicht nur diese Zeitung, sondern auch die NZZ, das Schweizer Fernsehen und andere Medien berichteten regelmässig über den zumindest zu Beginn rätselhaften Fall.

Am 14. Mai vor zwei Jahren wurde in einer Wohnung an der Oberburgstrasse in Burgdorf ein Mann tot aufgefunden. Für die Polizei war schnell klar, dass der 41-jährige Spanier einem Gewaltdelikt zum Opfer gefallen sein musste. Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern bestätigten wenig später: Der Mann war den Verletzungen erlegen, die ihm mit Messerstichen zugefügt worden waren.

Die Suche nach dem Täter oder der Täterin zog sich knapp eine Woche lang hin. Dann teilte die Kantonspolizei Bern mit, sie habe eine 26-jährige Brasilianerin «aus dem privaten Umfeld» des Getöteten verhaftet. Die Frau sei geständig, nach einem Streit in der Wohnung des Mannes zum Messer gegriffen und damit zu­gestochen zu haben. Als Tattag vermuten die Ermittlungsbe­hörden den 9. Mai.

In Fünferbesetzung

Seit ihrer Festnahme sitzt die mutmassliche Täterin in Hindelbank in Haft. Nächsten Dienstag, 4. Juli, beginnt am Regionalgericht Emmental-Oberaargau der Prozess gegen sie. Am Freitag, 7. Juli, verkündet Gerichtsprä­sident Roger Zuber das Urteil. Nebst ihm sind mit diesem Verfahren vier Laienrichterinnen und -richter befasst. In Fünfer­besetzung tagt das Gremium nur, wenn die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren oder eine Verwahrung beantragt. Der Verhandlung wird auch eine Straf- und Zivilklägerin beiwohnen.

«Vorsätzliche Tötung, even­tualiter Mord, eventualiter Totschlag»: So lauten die Straftat­bestände, welche die Anklagebehörde der Südamerikanerin zur Last legt. Dazu kommt der Vorwurf der «einfachen Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand, angeblich begangen am 3. Mai 2015 in Burgdorf.»

Ein Totschlag liegt gemäss dem Strafgesetzbuch vor, wenn «der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren, heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung (handelt)». Die Mindeststrafe dafür beträgt ein Jahr. Als Mord wird eine Tötung qualifiziert, bei der der Täter «besonders skrupellos» handelt und «sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Ausführung besonders verwerflich ist». Der Strafrahmen bei diesem Verbrechen reicht von zehn Jahren Freiheitsstrafe bis lebenslänglich. Die vorsätzliche Tötung ist ein Mittelding zwischen Mord und Totschlag. Sie wird mit einer Freiheitsstrafe von fünf bis zwanzig Jahren geahndet.

Ein Gutachten

Bruno Lehmann, der Verteidiger der Angeklagten, mag sich vor dem Prozess gegen seine Mandantin verständlicherweise nicht allzu tief in die Karten blicken lassen. Auf Anfrage teilt er jedoch mit, der nicht vorbestraften Frau – über die, «wie immer in solchen Fällen», ein psychiatrisches Gutachten erstellt worden sei – gehe es «den Umständen entsprechend gut». Sie sei nicht unglücklich darüber, dass die Gerichtsverhandlung bald stattfinde.

(Berner Zeitung)