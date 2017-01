Schlafende Konten: Erst ein Fall gelöst

Wenn ein Bankkonto in den Dornröschenschlaf verfällt, dann erklingt der letzte Weckruf nach sechzig Jahren. Besteht nämlich solch lange Zeit kein Kontakt zum Inhaber des schlafenden Kontos, gilt es als nachrichtenlos. Beträgt das Vermögen mehr als 500 Franken, ist die Bank zu diesem Zeitpunkt verpflichtet, das Konto auf der öffentlich zugänglichen Datenbank «Dormant Accounts» zu publizieren. Seit 2015 ist dieses Verfahren gesetzlich so geregelt.

Von sich reden machten die nachrichtenlosen Konten, als in den 1990er-Jahren publik wurde, dass auf Schweizer Banken Millionenbeträge von Holocaustopfern lagerten. Doch nachrichtenlose Konten gibt es nicht nur im Zusammenhang mit diesem dunklen Kapitel. Ein Kontoin­haber wandert aus oder verstirbt, und niemand hat die Bank informiert: So kann es geschehen, dass diese den Kunden nicht mehr ausfindig machen kann.

Auffällig viele dieser schlafenden Konten gibt es in Sumiswald. Deren 25 fanden sich im vergangenen Sommer auf «Dormant Accounts». Im Vergleich zu wesentlich grösseren Orten wie Burgdorf (2), Biel (10) oder Thun (9) ist dies eine beträchtliche Zahl.

Konto nach Wegzug vergessen

Eine eindeutige Erklärung für das Phänomen findet auch Peter Ritter, Geschäftsführer der Bernerlandbank, nicht. Diese hat ihren Hauptsitz in Sumiswald. Die Gemeinde sei aber im 19. Jahrhundert ein wichtiges Wirtschaftszentrum gewesen, und im 20. Jahrhundert habe es dann eine Abwanderung gegeben. Es könne also sein, dass beim Wegzug einige Konten vergessen gingen, sagte Ritter im vergangenen Juli gegenüber dieser Zeitung.

In Sumiswald ist im vergangenen halben Jahr in Sachen schlafende Konten nicht viel passiert: So finden sich noch immer deren 24 auf «Dormant Accounts». Lediglich eines wurde seither auf­gelöst. Ob es sich dabei um ein Konto der Bernerlandbank handelt, kann Ritter wegen des Bankgeheimnisses nicht sagen.

Geld geht an den Staat

Bei der ganzen Bernerlandbank haben sich jedoch in der Zwischenzeit etwa zwölf Personen gemeldet. Davon konnten aber nur die Hälfte ihren Anspruch auf die Gelder geltend machen. Abklärungen der Bank sollen verhindern, dass sich jemand zu Unrecht bereichert. «Hinter jedem Fall steckt eine Geschichte, die wir individuell anschauen», sagt Ritter.

Im letzten halben Jahr wurden sechs Konten der Bernerlandbank aufgelöst. Um riesige Vermögen geht es bei diesen Transaktionen jedoch nicht. «2000 Franken liegen im Schnitt auf einem solchen Konto», sagt er.

Nach wie vor hat die Bernerlandbank 74 Konten als nach­richtenlos gemeldet. Wird nicht innerhalb von fünf Jahren Anspruch auf die Gelder erhoben, gehen sie an den Staat über. So sieht es die Schweizerische Bankiervereinigung in einer ersten Phase bis 2020 vor. Danach erhält der Staat die Gelder bereits innert Jahresfrist. «Wenn sich bei uns jemand nach abgelaufener Frist meldet, zeigen wir uns aber sicher kulant», sagt Ritter. (Berner Zeitung)