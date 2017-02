Reisende in Sachen Näharbeit

Die Bluse ist elegant geschnitten, der Jupe endet ein paar Zentimeter unter den Knien, die Strickweste ist farblich abgestimmt: Rösly Bula ist sorgfältig gekleidet, in den Farben Rot und Dunkelblau. Eine silbrige Halskette vervollständigt den Auftritt der ­zierlichen alten Frau.

Kürzlich feierte sie den 97. Geburtstag, und was in der Gratulation zu lesen war, ist der Grund für den Besuch bei Rösly Bula im Seniorenzentrum Jurablick in Hindelbank: Sie sei als Störschneiderin weitherum bekannt gewesen, hiess es.

Störschneiderin – eine Berufsbezeichnung, die heutzutage nicht mehr allzu häufig auftaucht. Doch damals, in den 1940er-Jahren, erlaubte es ebendieser Beruf der jungen Rösly Bula, sich eine eigene Existenz aufzubauen. Gesucht hat sie das nicht: «Es hat sich einfach so ergeben.»

Es begann in Burgdorf

Aufgewachsen ist sie in Wynigen. Nach der Schule machte sie in Burgdorf die zweieinhalbjährige Lehre als Damenschneiderin. Danach arbeitete sie in Zollikofen in einem Betrieb, der seine Reisenden, wie Aussendienstmitarbeiter zu dieser Zeit genannt wurden, bis nach England und Frankreich schickte. «Für die haben wir Röcke genäht», erinnert sich ­Rösly Bula. Damals gingen ihre Kleider auf Reisen – bald sollte sie selber eine Reisende in Sachen Bekleidung werden.

Erst aber stand der Umzug nach Hindelbank an. Zusammen mit ihren Eltern bezog sie eine Wohnung in der Nähe des alten Schulhauses. Hier begann Rösly Bula, die schon als Kind wusste, dass sie Schneiderin werden möchte, auf privater Basis für Bekannte zu nähen.

Offenbar war man mit ihrer Arbeit zufrieden, denn die eine Auftraggeberin empfahl sie der anderen, und langsam, aber sicher baute sich Rösly Bula einen Kundinnenstamm auf. «Als Damenschneiderin habe ich nur für Frauen und Mädchen gearbeitet.»

Vom Jupe bis zur Bluse habe sie alles angefertigt, auch Wintermäntel. «Und die haben es in sich, da muss man schon wissen, was man macht», sagt Rösly Bula und lächelt. Sie ist stolz auf ihren Berufsstand, auch heute noch, obwohl sie Nadel und Faden längst beiseitegelegt hat.

Mit dem Zug unterwegs

Nicht alle ihre Kundinnen blieben in Hindelbank, und so kam es, dass Rösly Bula bald auch Auf­träge von auswärts bekam. Eine ihrer Kundinnen zum Beispiel zog nach Basel. «Sie hat mich ihrer Nachbarin empfohlen, und schon hatte ich zwei Auftraggeberinnen in der Stadt.»

Schliesslich war die Schneiderin in der ganzen Deutschschweiz und auch im Welschland unterwegs. «Nur im Tessin habe ich nie genäht.» Wo genau die am weitesten entfernte Kundin wohnte, weiss Rösly Bula nicht mehr. Es muss wohl in der Ostschweiz gewesen sein.

Ihr ständiger Reisebegleiter war ein kleiner Koffer, in dem sie ihre Nähutensilien mitführte. Dazu gehörten neben Nadeln, Schere und Fingerhut auch Bleistift und ein Bogen Spezialpapier aus der Papeterie. Rösly Bula konnte nämlich nicht nur Stoff zuschneiden und zusammennähen, sondern auch Schnittmuster zeichnen; das hat sie in der Gewerbeschule gelernt.

«Ich hatte immer zwei, drei Modejournale dabei, aus denen die Kundinnen die gewünschten Modelle auswählen konnten», erzählt sie. Aber auch Spezialwünsche waren kein Problem. Rösly Bula mass die Frauen und Mädchen aus und zeichnete dann das passende Schnittmuster.

Ihre eigene Nähmaschine nahm sie nicht mit auf Reisen – «das wäre viel zu umständlich gewesen». Die mussten die Kundinnen schon zur Verfügung stellen. Und auch den Stoff mussten sie selber besorgen, wobei Rösly Bula aber gerne behilflich war. «Es kam oft vor, dass wir zuerst in die Stadt gingen und den Stoff aussuchten, bevor ich mit der eigentlichen Arbeit begann.»

Im Frühling für den Herbst

Manchmal blieb sie zwei, drei Tage bei ihren Auftraggeberinnen, manchmal eine ganze Woche. Je nachdem, was und wie viel es zu nähen gab. Schon damals planten die Leute saisonal: Sie bestellten die Schneiderin im Frühling zu sich, um die Herbstkollektion anfertigen zu lassen, und umgekehrt.

Bezahlt wurde die Störschneiderin im Taglohn. Wie viel sie genau verdiente, weiss Rösly Bula nicht mehr, «es werden so 15 bis 20 Franken pro Tag gewesen sein». Plus Reisespesen natürlich. «Sonst wäre die Rechnung gar nicht mehr aufgegangen», sagt sie und lacht wieder.

Etwa vierzig Jahre lang war Rösly Bula als reisende Schneiderin unterwegs. Es blieb nicht aus, dass sich in dieser langen Zeit Freundschaften entwickelten. «Mit manchen meiner Kundinnen hatte ich sehr lange regelmässig Kontakt.» Aber das werde mit den Jahren natürlich weniger.

Auch ihr eigener Bewegungsradius ist kleiner geworden. Das Herz macht ihr zu schaffen, «in der Schweiz herumreisen geht nicht mehr», sagt die alte Dame bedauernd. Um gleich wieder zu lächeln: «Mir gefällt es hier im Jurablick sehr gut, ich möchte nichts anderes mehr.»

Die eigene Garderobe

Nach dem Gespräch über vergangene Zeiten steht eine gemeinsame Tasse Kaffee im Restaurant des Seniorenzentrums auf dem Plan. Nicht lange, und ein weiterer Bewohner gesellt sich dazu. Als er mitbekommt, warum Rösly Bula Besuch von der Zeitung hat, merkt er an: «Sie hat aber nicht nur für andere genäht, sondern auch für sich selber.»

Über das Gesicht der zierlichen Frau huscht wieder ein Lächeln: «Ja, mein Schrank ist voll.» Manchmal werde sie von den Mitbewohnern ein bisschen aufgezogen, weil sie fast jeden Tag eine andere Bluse trage. «Aber das macht mir nichts, ich habe einfach Freude an schönen Kleidern.»

