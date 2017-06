Mit 52 statt 30 km/h gefahren: Lenker wird entlastet

Der Samstag, 12. April 2014, ist ein schöner Frühlingstag. Um 15.16 Uhr gerät der Fahrer eines Personenwagens auf der Technikumstrasse in Burgdorf in eine Radarfalle. Statt der erlaubten 30 hat der Automobilist 52 Kilometer pro Stunde auf dem Tacho.

Wegen einfacher Verkehrsregelverletzung brummt ihm das Regionalgericht Emmental-Oberaargau eine Busse von 900 Franken auf. Doch der Automobilist und die Staatsanwaltschaft gehen in die Berufung.

Im Dezember 2016 verschärft das Obergericht des Kantons Bern das Strafmass und verurteilt den Autofahrer nun wegen grober Verkehrsregelverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von 28'800 Franken und einer Verbindungsbusse von 7200 Franken; Letztere müsste er zwingend bezahlen.

Doch davon will der Verurteilte nichts wissen und ruft das Bundesgericht an. Er habe die Signalisation der Tempo-30-Zone an der Technikumstrasse weder gesehen, noch habe er sie sehen können. Dies, weil die Signaltafel nicht wie vorgeschrieben rechts, sondern links der Strasse angebracht sei.

Folglich sei er von einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h ausgegangen. Das Bundesgericht teilt diese Auffassung nicht und stützt ­damit die Erwägung des Obergerichts.

Weil das entlang der rechten Strassenseite verlaufende Trottoir so schmal sei, dass das Anbringen eines zweibeinigen Verkehrssignals die Befahrbarkeit mit Rollstühlen und Kinderwagen erschwere, dürfe dieses ausnahmsweise auf der linken Strassenseite montiert werden.

«Rücksichtslos gehandelt»

Ein grosses Fragezeichen machen die Richter in Lausanne ­dagegen zu der vom Obergericht fest­gestellten schweren Verkehrsregelverletzung, weil der Auto­fahrer die Technikumstrasse mit 52 km/h befahren hatte.

Das Gericht bejahte damit die Möglichkeit einer konkreten Gefährdung der Sicherheit der übrigen Verkehrsteilnehmer und der Fussgänger im gesamten Gsteigquartier, insbesondere wegen der hohen Frequenz von Passanten (Anwohner, Schüler, Studenten).

Im Gsteigquartier befänden sich das Oberstufenzentrum Gsteighof, das Technikum, das Gymnasium sowie das katholische kirchliche Zentrum. Der Beschwerdeführer müsse, argumentierte das Obergericht, die zahlreichen verkehrsverlangsamenden Beschilderungen sowie Markierungen gesehen und darum genau gewusst haben, in welcher verkehrstechnischen Situation er sich befunden habe.

Vor diesem Hintergrund habe er nicht darauf vertrauen dürfen, dass die Höchstgeschwindigkeit auf dem fraglichen Strassen­abschnitt auf 50 km/h begrenzt sei. Überdies habe er gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern und insbesondere gegenüber Fussgängern, mit welchen in ­diesem Quartier auch samstags jederzeit gerechnet werden müsse, rücksichtslos gehandelt.

Die Geschwindigkeitsüberschreitung von 22 km/h in der Tempo-30-Zone zeige, dass der Beschwerdeführer grobfahrlässig gehandelt habe, weshalb er wegen grober Verkehrsregelverletzung für schuldig zu erklären sei.

Obergericht wird kritisiert

Das Bundesgericht mahnt jetzt in seinem schriftlichen Urteil, die Annahme von Rücksichtslosigkeit sei «restriktiv zu handhaben, weshalb nicht unbesehen von einer objektiven auf eine subjektiv schwere Verkehrsregelverletzung geschlossen werden darf».

Das Obergericht habe sich in seinen Erwägungen nicht zu den konkreten Umständen an der Technikumstrasse geäussert.

Zu Recht wende der Beschwerdeführer deshalb ein, dass es für die Beurteilung seines Verhaltens nicht auf die Situation im gesamten Gsteigquartier ankomme, sondern einzig die konkreten Umstände an der Stelle der Radarkontrolle zum Zeitpunkt der Geschwindigkeitsüberschreitung massgebend seien. Doch genau hierzu habe das Obergericht «keine expliziten Feststellungen» gemacht, kritisiert das Bundesgericht.

Vielmehr werde bei der Strafzumessung auf die Darstellung des Beschwerdeführers abgestellt, «wonach es am 12. April 2014 um circa 15 Uhr an der Technikumstrasse keinen Verkehr hatte, keine Fussgänger die Strasse überqueren wollten oder auf den beidseitig der Fahrbahn verlaufenden Gehsteigen unterwegs waren (. . .)»

Gute Chancen für Autofahrer

Da die tatsächlichen Gegebenheiten am besagten Tag im Urteil des Obergerichts nicht genügend detailliert dargestellt seien, könne das Bundesgericht nicht abschliessend beurteilen, ob die Vor­aussetzungen der groben ­Verkehrsregelverletzung erfüllt seien.

In diesem Punkt heisst das Bundesgericht die Beschwerde des Autofahrers gut und hebt das Urteil des Obergerichts auf. Dieses muss jetzt über die Bücher und fehlende Daten nachliefern. Sollten sich diese mit den Angaben des Beschwerdeführers decken, heisst es im Urteil des Bundesgerichts, «wäre ihm zuzustimmen, dass sich der Strassenabschnitt nur unwesentlich von einer Innerortsstrecke mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h unterscheide».

Die Geschwindigkeitsüberschreitung des Beschwerdeführers würde das Bundesgericht in diesem Fall nicht als grobe Verkehrsregelverletzung einstufen. Folglich müsste der rasant fahrende Automobilist mit einer Busse in Höhe von etwa 900 Franken rechnen. (Berner Zeitung)