Meistens daheim, zweimal auswärts

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt: Eigentlich hatten die Casino-Verantwortlichen damit gerechnet, die im September beginnende Saison auswärts spielen zu müssen. Dies wegen des lange geplanten Umbaus des altehrwürdigen Hauses.

Weil sich die Sanierung jedoch um ein weiteres Jahr verzögert, mussten die Programmchefs improvisieren und sich nun doch auf eine Spielzeit im Haupthaus einstellen.Gestern präsentierten Peter Schläfli, Dina Zeder sowie Verwaltungsratspräsident Markus Grimm das neue Programm.

Grimm zeigte sich stolz, dass es gelungen sei, trotz erschwerter Rahmenbedingungen ein Angebot auszuarbeiten, «das jenem von letzter Saison in nichts nachsteht». Das muss fast ein gutes Omen sein, denn die letzte Saison habe punkto Auslastung und Ergebnis die bisherigen Rekorde gebrochen, so Grimm.

Sumiswald und Kirchberg

Zweimal geht das Casino trotzdem fremd: Am 20. und 21. Januar treten Schriftsteller Pedro Lenz und Musiker Christian Brantschen (Patent Ochsner) gemeinsam im Bären Sumiswald auf. Humoristisch gehts am 5. Mai im Saalbau Kirchberg mit Bliss zu und her. «Mit diesen beiden Auswärtsvorstellungen wollen wir Erfahrungen sammeln für die Übergangssaison 2017/2018», sagte Peter Schläfli.

Ein letztes Mal an alter Stätte: Die Saison 2016/2017 ist die letzte vor dem Umbau des Casino-Theaters. Bild: Thomas Peter

Im Casino treten zudem bekannte Grössen wie Bänz Friedli Starbugs, Stiller Has, Dodo Hug, Les Trois Suisses, Tinu Heiniger, Patrick Frey, Lorenz Keiser und Sina auf, um nur einige zu nennen. Dazu gibt es diverse Newcomer zu entdecken und spezielle Anlässe zu geniessen wie etwa ein Tribute-Konzert für den verstorbenen Prince.

Neu ist zudem ein Jugendabo für Schulklassen, das den vergünstigten Besuch von Vorstellungen im Casino erlaubt.

3,4 Millionen vom Kanton

Gestern gab der Regierungsrat des Kantons Bern gleich noch bekannt, dass er den Umbau des Casinos mit 3,4 Millionen Franken aus dem Lotteriefonds unterstützt. «Das ist etwas mehr, als wir erwartet hatten», sagte Markus Grimm. «Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht.»

Programm und Tickets: www.theaterburgdorf.ch (Berner Zeitung)