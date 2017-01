Lebensmittel statt Akten und Strafzettel

Mehrere Jahre boten die Liegenschaften an der Poststrasse 3 und 5 ein tristes Bild. Seit April 2012 standen die ehemaligen Büros der Kantonspolizei Bern, Region Burgdorf, leer. Diese ist damals an die Dunantstrasse in der Neumatt umgezogen.

Doch nun ist wieder Leben eingekehrt. Anfang November hat ein Geschäft mit Waren aus Indien und Sri Lanka an der Poststrasse 5 eröffnet. Im Erdgeschoss verkaufen Rajalaxumy Rajah und ihr Mann Lebensmittel aus Indien und Sri Lanka. Im Obergeschoss richten sie derzeit ein Geschäft für traditionelle indische Kleidung ein.

Bunte Gewänder, in Plastik verpackt, stapeln sich in den Gestellen. «Gegen tausend Kleider haben wir an Lager», sagt Rajalaxumy Rajah. Die Kleidungsstücke importieren sie aus Indien. Kunden kämen aus der ganzen Schweiz vorbei, so Rajah. In den Wintermonaten sei es jedoch eher ruhig. «Vor unseren Feiertagen im Frühling oder für Hochzeiten decken sich die Leute mit neuen Kleidern ein», sagt die Geschäftsfrau. Alle Räumlichkeiten nutzt das Ehepaar aus Sri Lanka aber nicht selbst. Vier Räume hat es zur Untermiete ausgeschrieben.

Und auch nebenan werden die ehemaligen Polizeibüros bald wieder genutzt. Sechs Mietwohnungen sind an der Poststrasse 3 im ersten Obergeschoss geplant. Das Baugesuch liegt noch bis am 6. Februar bei der Stadtverwaltung auf. (rsc)