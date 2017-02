Kitas kämpfen mit der Grippewelle

Der Kopf glüht, und die Nase läuft: Die Grippe schlägt derzeit um sich. Und gerade kleine ­Kinder erwischt sie besonders schnell. So herrscht momentan in vielen Kindertagesstätten weniger Betrieb als normalerweise. «Ein Viertel der Kinder ist krank», sagt Monica Weber, Leiterin der Kita Schloss Stern in Burgdorf.

In diesem Winter sei fast jedes Kind zumindest einmal krank gewesen, sagt auch Barbara Bruderer, Leiterin der Kita Schnäggehüsli in Langnau. Und in der Kita Chutz in Utzenstorf musste mehr als die Hälfte der 70 betreuten Kinder einmal zu Hause bleiben.

«Hat ein Kind Fieber, gehört es nicht in die Kinder­tagesstätte.»Barbara Diaz, Leiterin Kita Chutz

Für manche berufstätige Eltern stellt diese Krankheitswelle eine Herausforderung dar. Drei Tage können sie der Arbeit fernbleiben, wenn das Kind erkrankt – so regelt es das Gesetz. Danach müssen sie sich anderweitig organisieren. Denn in die Kita können sie die kranken Kleinen nicht bringen. «Hat ein Kind Fieber, gehört es nicht in die Kinder­tagesstätte», sagt Barbara ­Diaz, Leiterin der Kita Chutz. Doch sei dies oft schwer zu beurteilen. «Ob das Kind nur wegen eines Zäpfli einigermassen fit ist, sehen wir nicht.»

Auch Barbara Bruderer hat es schon erlebt, dass Kinder krank abgegeben wurden. «Dass Eltern uns direkt anlügen, kommt jedoch nicht vor», sagt sie. Vielmehr sei es manchmal für die Eltern schwer abzuschätzen, ob das Kind richtig krank sei oder nur erkältet.

Viele haben einen Plan B

Auch wenn ein Kind im Laufe des Tages krank wird, werden in allen angefragten Kitas die Eltern kontaktiert. «Wir schauen aber immer an, wie die familiäre Situation ist», sagt Barbara Diaz. Wenn man wisse, dass es für eine Familie schwer zu organisieren sei, behalte man das Kind auch mal länger, so Diaz. «Viele Eltern haben jedoch bereits einen Plan B, wenn das Kind krank ist.»

Dies stellt auch Silvia Bosshard fest. Sie koordiniert das Angebot «Kinderbetreuung zu Hause» des Schweizerischen Roten Kreuzes im Emmental. So gebe es in der Region kaum Anfragen für die Betreuung von Kindern, die krankheitshalber zu Hause bleiben müssen. Gerade mal 15 Betreuungsstunden wurden im letzten Jahr nachgefragt.

Viel häufiger würden Kinder betreut, deren Eltern erkrankt seien, so Bosshard. In ländlichen Gebieten würden bei der Betreuung öfter Verwandte und Nachbarn einspringen als in städtischen, sagt sie.

Risikogruppe Kleinkinder

Und diese dürften in diesem Winter besonders häufig zum Einsatz kommen. «Wir hatten überdurchschnittlich viele Grippe­patienten», stellt die Burgdorfer Kinderärztin Dagmar Markus fest. Gerade in Kitas herrsche eine besonders hohe Ansteckungsgefahr. Wie überall, wo viele Menschen auf engem Raum seien.

Doch sei bei Säuglingen und Kleinkindern besondere Vorsicht geboten, weil sie zur ­Risikogruppe gehören würden. «Wenn ein Kleinkind hohes Fieber hat oder nichts trinkt, sollten Eltern den Arzt kontaktieren», sagt Dagmar Markus.

«Wenn ein Kleinkind hohes Fieber hat oder nichts trinkt, sollten Eltern den Arzt kontaktieren.»Dagmar Markus, Kinderärztin

In manchen Fällen sei eine Grippeimpfung empfehlenswert. So etwa bei Kindern mit einem Herzfehler oder einer asthmatischen Erkrankung. Nur weil ein Kind in die Kita gehe, sei eine Impfung aber nicht zwingend. «Dem Kita-Personal hingegen würde ich zur Impfung ­raten.»

Seinen Mitarbeitenden die Grippeimpfung gratis anzubieten, überlegt sich Sacha Bommeli, Geschäftsführer der Kita Burgdorf und der Kita Lyssach. Bar­bara Diaz hingegen gibt keine Impfempfehlungen ab. «Das sollen die Mitarbeitenden selbst entscheiden», sagt sie. Zu personellen Engpässen habe die Grippewelle aber durchaus geführt. «Alle Mitarbeiterinnen waren in diesem Winter schon krank», sagt sie. So seien vermehrt ­Springerinnen zum Einsatz gekommen.

Norovirus in der Kita

Die Kita während zweier Tage ganz schliessen musste Barbara Bruderer von der Kita Schnäggehüsli im vergangenen Herbst. Damals hatte das Norovirus die Hälfte der Kinder und der Mitarbeitenden erwischt. Leicht sei ihr die Entscheidung nicht gefallen.

Doch nach Rücksprache mit dem Kinderarzt sei es die einzige Lösung gewesen. So sei die andere Hälfte der Kinder verschont geblieben. «Zum Glück haben die Eltern Verständnis gezeigt», sagt sie. (Berner Zeitung)