Jetzt hat Menzi wieder mehr Zeit,eigene Töne anzuschlagen

Adrian Menzi will aufhören, «solange die Leute noch bedauern, dass ich gehe». Am 14. Dezember fand die letzte Probe des Church Mountain Gospel Choir unter der Leitung des passionierten Saxofonisten statt. 25 Jahre lang hat er den Gospelchor der Kirchgemeinde Kirchberg geleitet.

Nun habe er den «Plafond» erreicht, sagt Menzi. «Mit mir kann der Chor jetzt nur noch gleich gut bleiben oder gar schlechter werden», sinniert der Musiker. Er meint, nach über 400 einstudierten Liedern würden ihm nun doch langsam die Ideen ausgehen.

Zudem leistet Menzi ein Vollzeitpensum in der Schule Aefligen. «Ich unterrichte mit derselben Begeisterung Mathematik, mit der ich Gospel singe», sagt der Lehrer. Er möchte seinem Beruf weiterhin mit viel Engagement nachgehen können. Jedoch ist er auch in diesem Bereich gezwungen, sich neu zu orientieren: Die Oberstufe der Schule Aefligen wird bald geschlossen. «Ich bin sehr ehrgeizig», sagt Adrian Menzi, der nun auf der Suche nach einer neuen Stelle in einer Gesamtschule ist.

Gospel aus Indien

Adrian Menzis Familie war in Indien in der Entwicklungshilfe tätig. Er ist dort in einem Internat aufgewachsen. «Jeder Tag war genial», erinnert er sich. «Es herrschte eine freie Kirchenkultur. Wir haben nächtelang über Religionen diskutiert – nicht über Mode.» In Indien kam Menzi mit dem Gospel als fröhlicher Kirchenmusik in Berührung: «Gospel widerspiegelt das echte Leben: manchmal trauriges Elend, manchmal überschäumende Fröhlichkeit.» Den Bezug zu Indien hat er nicht verloren, weshalb er heute noch Gruppenreisen in seine alte Heimat veranstaltet. Auch der Chor hat ihn auf seinen Reisen bereits begleitet.

Umgang mit wenig Talent

Der Besuch des Paraplegiker-Rehabilitationszentrums Swasraya in Indien sei für den Chor ein sehr wichtiges Erlebnis gewesen. Deshalb fliessen die Einnahmen des Chors nach Indien. «Wir haben nun schon rund 40'000 Franken an Swasraya gespendet», freut sich der Dirigent.

Der Gospelchor hat bereits sechs CDs aufgenommen. Doch Adrian Menzi ist sich sicher, dass die Gruppe live stärker wirkt. «Wir sind Amateure, aber wir sind ein Seelenchor», ist er überzeugt. Gospel mache die Menschen glücklicher, offener, befreiter, und sie fühlten sich geborgen. Sein Lebensmotto ist daher: «Faire chanter les gens».

«Wir haben nächtelang über Religionen diskutiert – nicht über Mode.»Adrian Menzi

Vorsingen müsse man bei ihm nicht, er habe nie jemanden wegen schiefer Töne nicht mitmachen lassen. «Vieles lege ich in Gottes Hand», sagt der ehemalige Chorleiter. Und so sei es einmal passiert, dass eine eher untalentierte, aber laute Sängerin ausgerechnet bei Aufnahmen für eine neue CD krank zu Hause habe bleiben müssen.

Wenn er bestimmen musste, wer ein Solo singen durfte, hat Menzi eine andere Methode angewendet: Er fuhr mit den bereitwilligen Solisten und Solistinnen ins Tonstudio und präsentierte ihnen ihre Stimmen: «Danach wollten einige dann doch kein Solo mehr singen.»

Spezieller Auftritt

Nach 4 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit wurde Adrian Menzi von der Kirchgemeinde Kirchberg angestellt und entschädigt. Die Konzerte des Gospelchors fanden deshalb hauptsächlich in Kirchen statt. «Unsere erste Aufgabe ist die Begleitung des Gottesdiensts der reformierten Landeskirche. Daneben veranstalten wir Konzerte», erklärt der Musiker.

Er selbst habe nun schon in über siebzig Kirchen gespielt, in rund zwanzig davon zusammen mit dem Gospelchor. Die Auftritte mit seinen Vorbildern Tore Aas, Ivan Rebroff und Fredy Washington haben ihn besonders gerührt. Aber auch der unkonventionelle Auftritt bei Möbel Pfister bleibt Menzi in sehr guter Erinnerung: «Wir haben den Weihnachtsverkauf mit einem Flashmob eröffnet. Es waren rund 800 Gäste anwesend. Die Wertschätzung, die wir von den Angestellten und vom Chef erfahren haben, sucht seinesgleichen.»

Der «Spirit» lebt weiter

Als Nachfolgerin hat der Gospelchor die 23-jährige Noëmi Jufer gewählt. Trotz ihres jungen Alters ist sie bereits erfahren in der Chorleitung. «Ich bin sehr glücklich über diese Wahl. Noëmi hat den gleichen Spirit, es bleibt eine Herzensangelegenheit», freut sich Adrian Menzi.

«Dass ich den Chor verlasse, bietet mir auch mehr Spontaneität, um an anderen Projekten mitzuwirken.»Adrian Menzi

Aber auch er wird der Musik treu bleiben. Die Gospelworkshops in Sumiswald und Seeberg möchte er auch künftig durchführen. Er leitet zudem weiterhin den Jugendchor in Kirchberg und spielt im Regionalgefängnis Burgdorf oder auf Beerdigungen. «Dass ich den Chor verlasse, bietet mir auch mehr Spontaneität, um an anderen Projekten mitzuwirken», blickt er in die Zukunft. Vor allem freue er sich aber darauf, mehr Zeit für seine Familie zu haben und für sich selbst wieder mehr Musik machen zu können.

