Fast pausenlos im Einsatz

Über die Festtage herrschte in den Notfallabteilungen der Spitäler Burgdorf und Langnau auch dieses Mal Hochbetrieb. Während viele Emmentalerinnen und Emmentaler einen Gang runterschalten und mit ihren Familien die etwas ruhigere Zeit geniessen konnten, waren Rettungssanitäter, Ärzte und das Pflegepersonal rund um die Uhr im Einsatz für verunfallte oder erkrankte Patientinnen und Patienten. Zwischen Heiligabend und Berchtoldstag mussten die Emmentaler Rettungsteams 136-mal ausrücken, weitere 19 Einsätze leistete ein Rettungsteam im sogenannten Warteraum Grünenmatt.

Konkret heisst dies: An jedem der zehn Tage waren die Teams mindestens 15-mal im Einsatz. Ein Jahr zuvor waren die Burgdorfer und Langnauer Ambulanzfahrzeuge allerdings noch häufiger unterwegs – nämlich 175-mal.Obwohl die Verhältnisse auf Strassen und Trottoirs zwischen 24. Dezember und 2. Januar aufgrund des trockenen Wetters nicht prekär waren, kam es in 23 Fällen zu einem chirurgischen Notfall.

Verkehrsunfälle, Stürze und Frakturen waren die häufigsten Gründe der zu leistenden Einsätze. Noch öfter – 79-mal – waren medizinische Notfälle der Grund für das Ausrücken der Rettungsteams. Konkret ging es dabei um Brechdurchfall, Schwindel, Ohnmacht und Reanimationen. René Jaussi, Leiter Pflege Rettungsdienst und Notfallstationen des Spitals Emmental, berichtete bei 33 Einsätzen von diversen Gründen. In nur einem Fall lautete das Einsatzstichwort Alkohol.

«Vom 23. Dezember bis zum 3. Januar betreuten die Notfallabteilungen in Burgdorf und Langnau etwa gleich viele Patienten wie in den Vorjahren – erwartungsgemäss vorwiegend solche der älteren Generation, mit den saison­typischen Erkrankungen Atemwegsinfektionen, Magen-Darm-Infektionen und Grippe», teilte Kommunikationschef Markus Hächler auf Anfrage mit. Damit dürften es etwa 500 Patienten gewesen sein. Interessant ist, dass die Grippe in diesem Winter etwas früher in Erscheinung tritt als vor einem Jahr. (ue)